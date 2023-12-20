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AH股新聞

20/12/2023 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌１﹒０３％，全日最低位收市，危站二千九

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日疲態依舊，滬綜指愈跌愈深，以全日最低位收市
，收跌１﹒０３％，報２９０２﹒１１點，危站二千九，並創近１４個月新低。深成指收跌
１﹒４％，創業板指跌１﹒３６％。全國住房和城鄉建設工作會議即將召開，市場觀望樓市新政
，地產股跌幅大，股市跌跌不休成交縮，券商股全線跌，最強寒潮之下，煤炭及電力股逆市升。
成交仍低迷，兩市成交額６６３６億元（人民幣．下同），較上個交易日增３％。外資今日通過
滬股通、深股通淨流出１５﹒４億元，為連續兩個交易日流出。
　
＊ＬＰＲ按兵不動，地產股下跌待救＊
　
　　人行一如市場預期，維持１２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不改變，１年期ＬＰＲ連續四
個月持平，５年期穩勢則已延續半年。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，ＬＰＲ報價維持不變，
主要與ＭＬＦ政策利率維持不變、市場利率延續高位運行、銀行淨息差持續承壓等因素有關，
ＬＰＲ報價沒有相應下調的動力和空間。他預計，２０２４年人行大概率仍將引導ＬＰＲ適度下
行，但ＬＰＲ和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。
　　全國住房和城鄉建設工作會議２１日－２２日召開，將部署明年工作重點。市場觀望觀望樓
市新政，地產股全日下行，保利發展（滬：６０００４８）挫２﹒４％，金地集團
（滬：６００３８３）跌２％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１％。
　
＊券商股全線跌，方正證券前路不明跌停＊
　
　　上交所日前向會員單位發布提示函，要求各單位進一步做好股票程序化交易報告工作。２９
日前未按時提交的，將採取相應的監管措施或者紀律處分。
　　券商股全線跌，中國銀河（滬：６０１８８１）挫近４％，中金（滬：６０１９９５）挫
３％、廣發證券（深：０００７７６）跌１％已為跌幅最小個股。
　　方正證券（滬：６０１９０１）跌停，根據中證監要求，平保（０２３１８）
（滬：６０１３１８）需要在昨日前提交解決同時控股方正證券和平安證券問題的方案，惟至今
沒見方案，中國平安對兩間券商或合併僅回應，將從股東價值最大化出發，穩步推進相關問題的
解決。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２９７﹒５０　－１﹒１０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９０２﹒１１　－１﹒０３　　　　２９０８﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３０４２﹒７０　－１﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９１５８﹒４４　－１﹒４１　　　　３７２８﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８０２﹒８８　－１﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２４﹒０２　　－０﹒５４　　　　　０﹒７７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０３８﹒５７　－０﹒９１　　　　　０﹒５１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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