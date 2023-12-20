《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日疲態依舊，滬綜指愈跌愈深，以全日最低位收市

，收跌１﹒０３％，報２９０２﹒１１點，危站二千九，並創近１４個月新低。深成指收跌

１﹒４％，創業板指跌１﹒３６％。全國住房和城鄉建設工作會議即將召開，市場觀望樓市新政

，地產股跌幅大，股市跌跌不休成交縮，券商股全線跌，最強寒潮之下，煤炭及電力股逆市升。

成交仍低迷，兩市成交額６６３６億元（人民幣．下同），較上個交易日增３％。外資今日通過

滬股通、深股通淨流出１５﹒４億元，為連續兩個交易日流出。



＊ＬＰＲ按兵不動，地產股下跌待救＊



人行一如市場預期，維持１２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不改變，１年期ＬＰＲ連續四

個月持平，５年期穩勢則已延續半年。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，ＬＰＲ報價維持不變，

主要與ＭＬＦ政策利率維持不變、市場利率延續高位運行、銀行淨息差持續承壓等因素有關，

ＬＰＲ報價沒有相應下調的動力和空間。他預計，２０２４年人行大概率仍將引導ＬＰＲ適度下

行，但ＬＰＲ和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。

全國住房和城鄉建設工作會議２１日－２２日召開，將部署明年工作重點。市場觀望觀望樓

市新政，地產股全日下行，保利發展（滬：６０００４８）挫２﹒４％，金地集團

（滬：６００３８３）跌２％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１％。



＊券商股全線跌，方正證券前路不明跌停＊



上交所日前向會員單位發布提示函，要求各單位進一步做好股票程序化交易報告工作。２９

日前未按時提交的，將採取相應的監管措施或者紀律處分。

券商股全線跌，中國銀河（滬：６０１８８１）挫近４％，中金（滬：６０１９９５）挫

３％、廣發證券（深：０００７７６）跌１％已為跌幅最小個股。

方正證券（滬：６０１９０１）跌停，根據中證監要求，平保（０２３１８）

（滬：６０１３１８）需要在昨日前提交解決同時控股方正證券和平安證券問題的方案，惟至今

沒見方案，中國平安對兩間券商或合併僅回應，將從股東價值最大化出發，穩步推進相關問題的

解決。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２９７﹒５０ －１﹒１０

上證綜合指數 ２９０２﹒１１ －１﹒０３ ２９０８﹒００

上證Ａ股指數 ３０４２﹒７０ －１﹒０３

深證成份指數 ９１５８﹒４４ －１﹒４１ ３７２８﹒００

深圳創業板指數 １８０２﹒８８ －１﹒３６

上證Ｂ股指數 ２２４﹒０２ －０﹒５４ ０﹒７７

深證Ｂ股指數 １０３８﹒５７ －０﹒９１ ０﹒５１

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