《經濟通通訊社２０日專訊》上交所日前向會員單位發布提示函，要求各單位進一步做好股

票程序化交易報告工作。２９日前未按時提交的，將採取相應的監管措施或者紀律處分。上交所

特別提醒要核實滿足《上海證券交易所程序化交易投資者信息報告表》填報說明第１條第（１）

項，即下單自動化程度高，證券代碼、買賣方向、委託數量、委託價格等指令的核心要素以及指

令的下達時間均由計算機自動決定的程序化交易投資者是否已按要求完成報告。

今年９月，中證監指導證券交易所出台加強程序化交易監管系列舉措，滬深交易所對程序化

交易投資者的證券交易行為實行實時監控。監管要求證券公司加強自身及其客戶程序化交易行為

管理。明確證券交易所可對高頻交易提出差異化管理要求，包括調整異常交易認定標準、增加報

告內容等。

滬深券商股全線跌，中金公司（滬：６０１９９５）、中國銀河（滬：６０１８８１）跌

２﹒９％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒８％，廣發證券（深：０００７７６）跌

０﹒７％已為跌幅最小個股。

方正證券（滬：６０１９０１）跌停，根據中證監要求，平保（０２３１８）

（滬：６０１３１８）需要在昨日（１９日）前提交解決同時控股方正證券和平安證券問題的方

案，惟至今沒見方案，中國平安對兩間券商或合併僅回應，將從股東價值最大化出發，穩步推進

相關問題的解決。（ｃｔ）

