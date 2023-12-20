《經濟通通訊社２０日專訊》中國瑞幸咖啡在泰國控告泰國皇家５０Ｒ集團（５０Ｒ

Ｇｒｏｕｐ）侵犯商標版權敗訴後，遭到對方反訴。據《中國僑網》引述泰國多家媒體報道，泰

國皇家５０Ｒ集團（５０Ｒ Ｇｒｏｕｐ）１９日向法院正式提交訴訟，要求法庭判處中國瑞幸

咖啡賠償經濟損失１００億泰銖（約２０億元人民幣），法院已立案受理。

報道指，泰國皇家５０Ｒ集團提交給法院的文件顯示，其在２０２０年就已經向泰國商務部

合法註冊了瑞幸商標，且一切都依照泰國法律規則和程序辦理，並獲准使用該商標經營銷售茶和

咖啡等飲料的咖啡店業務。但後來中國瑞幸咖啡卻向中央知識產權和國際貿易法院提出了違反事

實真相的訴訟，指控５０Ｒ集團惡意註冊商標，對此，初級法庭判決５０Ｒ集團敗訴。５０Ｒ集

團認為判決不公，向法庭提交了反駁，並且在今年１２月１日勝訴。

泰國皇家５０Ｒ集團的起訴書還顯示，早期在法庭還未作最終判決時，中國瑞幸已多次強迫

５０Ｒ集團停止使用該商標，並且多次強制扣押５０Ｒ集團的財產，令５０Ｒ集團受到嚴重的經

濟損失。５０Ｒ集團還為打官司花了大量費用，對此，５０Ｒ集團要求法庭判決中國瑞幸咖啡給

予總計１００億泰銖（約２０億元人民幣）的賠償。

去年１月，有中國網民表示在泰國發現瑞幸分店，相關照片中的「瑞幸分店」裝修、招牌、

咖啡杯等設計都與瑞幸極為相似，不過招牌中的小鹿圖案左右翻轉。去年８月，瑞幸曾發布聲明

，強調並無在泰國開分店，指泰國的瑞幸是「仿冒門店」，稱已採取法律手段處理。據指泰國皇

家５０Ｒ集團有泰國皇室和軍方政府背景。（ｓｌ）

