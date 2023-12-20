《經濟通通訊社２０日專訊》深圳海關公布，２０２３年前１１個月，深圳進出口累計

３﹒５１萬億元（人民幣．下同），同比增長６﹒３％，增速居全國前十大外貿城市首位，進出

口總值位列全國第二；其中出口２﹒２４萬億元，增長１３﹒６％；進口１﹒２７萬億元，下降

４﹒５％。

數據顯示，民營企業約佔深圳外貿三分之二的比重且保持較快增長，是外貿增長主要推動力

。前１１個月，深圳民營企業進出口２﹒２９萬億元，增長１２﹒５％，佔深圳進出口總值（下

同）的６５﹒４％，比重較去年同期提升３﹒６個百分點。同期，外商投資企業進出口１﹒０２

萬億元，下降１﹒４％，佔２９％；國有企業進出口１９１２﹒２億元，下降１４﹒９％。



＊對香港進出口增１﹒１％，對日韓進出口下降，電動車出口增近３倍＊



前１１個月，香港仍然是深圳市第一大貿易夥伴，進出口５７３４﹒６億元，增長１﹒１％

，佔１６﹒４％；對美國、歐盟和台灣地區進出口分別增長１０％、９﹒５％和１％；對南韓國

和日本分別下降７﹒７％和４％；對印度、澳洲和英國進出口分別增長２８﹒４％、４０﹒４％

和１７﹒７％。此外，對俄羅斯、墨西哥和巴西等新興市場進出口分別增長４６﹒８％、１３％

和２２﹒４％。同期，對共建「一帶一路」國家進出口１﹒１８萬億元，增長９﹒６％；對

ＲＣＥＰ其他成員國進出口９３４９﹒４億元，增長３﹒３％。

出口方面，前１１個月，深圳出口機電產品１﹒６２萬億元，增長７﹒９％，佔同期深圳出

口總值的７２﹒６％。鋰離子蓄電池、電動載人汽車、太陽能電池等「新三樣」產品分別出口

６０２﹒４億、１９０﹒８億、３０﹒９億元，增長１９﹒４％、２７３﹒９％和３２﹒１％。

進口方面，前１１個月，深圳進口機電產品１﹒０１萬億元，下降５﹒７％，佔同期深圳進

口總值的７９％。其中，進口集成電路５５９７﹒６億元，下降１１﹒１％，佔４４％；電腦及

其零部件１０２５﹒６億元，增長５﹒２％。此外，進口黃金４６７﹒５億元，增長２２﹒２％

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