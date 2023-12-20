《經濟通通訊社２０日專訊》廣東省政府印發廣州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂五大

都市圈發展規劃，詳細列出各都市圈的發展基礎、存在問題、機遇挑戰、發展目標、總體要求和

發展格局等，並按各都市圈情況要求提升都市圈交通便捷程度、合作開放水平、產業發展格局、

科技創新能力等。

其中，深圳都市圈由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成，土地面積約１６２７３

平方公里，２０２２年常住人口３４１５萬人，規劃有關任務舉措涵蓋河源市和汕尾市部分區域

。規劃提出，深圳都市圈總體發展格局為增強深圳中心城市核心競爭力和輻射帶動能力，加快提

升東莞、惠州副中心發展能極，高水平建設深汕特別合作區增長極，形成「一主兩副一極四軸」

的都市圈總體發展布局，實現中心引領、軸帶支撐、協同聯動。

規劃表示，深圳都市圈是全國人口和經濟要素高度聚集、城鎮體系和功能較為完善的城鎮密

集區，區域創新能力居全國前列，內部人員往來密切，形成了較為完善的產業分工體系，路網密

度全國領先，要素高效流動格局基本形成。深圳都市圈各市要努力將深圳都市圈建設成為粵港澳

大灣區核心增長極、高質量發展先鋒典範、開放包容的世界窗口。



＊佛山全域及肇慶清遠中心城區納廣州都市圈＊



廣州都市圈方面，範圍包括廣州市、佛山市全域，肇慶市端州區、鼎湖區、高要區、四會市

，清遠市清城區、清新區、佛岡縣，土地面積約２萬平方公里，２０２２年常住人口約３２５７

萬人。規劃有關任務舉措涉及清遠英德市和雲浮、韶關部分地區。規劃提出，以廣州為中心，以

廣佛核心區為引領，以肇慶、清遠中心城區為發展極，依託主要交通廊道，構建「一核兩極四軸

」的都市圈總體發展格局，深化與深圳都市圈和珠江口西岸都市圈的合作聯動，形成核心引領、

軸帶支撐的都市圈發展格局。

