《經濟通通訊社２０日專訊》網絡陷阱多，不論網購、報名參加旅行團，還是辦理護照等身

份證明文件，都要謹記經官方、正規平台，按正常流程進行，否則可能像事主一樣墮入「賣豬仔

」慘案。據《楚天都市報．極目新聞》報道，湖北襄陽一名姓張男子四年前計劃去東南亞某國７

天遊，但為節省３０００元（人民幣．下同）旅費而選擇參加在網上找來的「旅行團」，結果抵

達某國後就被載往一個封閉園區，被迫展開長達３年的網絡詐騙生涯，還陸續讓父母轉帳１００

多萬元為他「賠償」、「贖身」。雖然中途有機會回家，但張男再次輕信網絡，被賣到第三個詐

騙集團，最終到去年１０月才在當地反綁架組織幫助下獲救，再經當地警方、移民局和大使館等

多方努力，回到中國。

報道指，張男２０１９年１１月計劃報名參加東南亞某國７天遊，發現旅行社團費高達

７０００多元，於是上網搜索更便宜的旅行團，果真找到只需４０００多元的旅行團，還有豪華

遊艇接送。張男隨即添加客服微信，並約定當月１９日在某國機場碰面。

抵埗後，張男被一輛小型客貨車接走，對方聲稱載他去酒店休息，未料約半小時後車輛開入

一個封閉園區。張男被趕下車押到「組長」面前，手機、身份證、護照均被收走。



＊業績太差要父母陸續交１００多萬元「贖金」、「賠償」＊



張男表示，他被要求學習博彩知識，在網絡平台與人聊天，引誘對方參與「公司」的博彩。

由於張男不想騙人，業績十分差，經常被打、被電擊。半年後，公司終於放棄張男，要求張男交

１１萬元「贖身」。張男聯絡父母轉帳後交了贖身費，卻並沒有獲得自由，而是被對方以「送你

去機場」為由，載到第二家公司賣掉。張男老實向新公司交代自己業績很差，新公司遂要求張男

只負責「養微信」，即提升微信帳號活躍度，以免微信帳號被查封。不過，張男連這項工作都做

不好，所管理的微信帳號每個月都有些被查封，他亦因而每個月都要賠錢、被打。如此過了一年

多，張男父母陸續為他轉帳了１００多萬元，再也無力賠錢，新公司就登錄張男私人微信帳號，

以張男的名義詐騙其親朋錢財。張男得知後與新公司爭執，結果被用滅火器重擊頭部昏迷。



＊駐華使館介入幫忙，但事主輕信快速補辦護照再被賣＊



住院十多天後，醫生幫張先生聯絡上父母，當地駐華大使館亦準備助張男回國，並讓其去移

民局申請補辦護照。誰知張男心急回家，等不及做完一系列補辦流程，在網上找來一家聲稱只需

３天就可辦好護照「代辦」公司，３天後，張男應對方邀請去到一家「旅行社」領取護照，結果

又被賣入電騙魔窟。幸而這家公司沒有足夠手機供他們使用，張男沒有被沒收手機，遂想方設法

聯絡到當地反綁架組織。該組織迅速聯絡警方，警方在該公司解救出張男等３００多人；張男亦

終於在各方幫助下，去年１０月回到自己家中。

今年１２月１４日，江蘇鹽城警方破獲一宗電騙案時，發現張男曾被迫參與博彩詐騙的證據

，於是請求襄城警方協助。襄城區公安分局反詐中心民警詢問張男後，這段匪夷所思的經歷才曝

光。（ｓｌ）

