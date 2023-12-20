《經濟通通訊社２０日專訊》國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等單位聯合主辦的

「漢語盤點２０２３」揭曉儀式今日在北京舉行，「振」、「危」分別當選年度國內字、國際字

，「高質量發展」、「ＣｈａｔＧＰＴ」分別當選年度國內詞、國際詞。



＊面對挑戰不失本心就當得起「振」字＊



「漢語盤點」已舉辦１８年，旨在「用一個字、一個詞描述當年的中國與世界」。據主辦單

位解說，長路有險夷，無論是國家還是個體，面對挑戰時不失本心、遭遇風雨時行之不輟，進一

寸有一寸的歡喜，就當得起一個「振」字。高質量發展，是立足於中國式現代化建設全局的戰略

選擇。２０２３年，巴以衝突再次爆發，無數人籠罩在陰霾之下；日本不顧反對排放核污染水，

海洋生態安全受到威脅。ＣｈａｔＧＰＴ不斷迭代升級，是危機還是機遇需要時間驗證。



＊杭州亞運、村超當選十大流行語＊



主辦單位同時揭曉２０２３年度十大流行語、十大網絡用語、十大新詞語。三者均是基於大

數據語料庫，利用語言信息處理技術篩取，並經過專家評議而來，記錄著社會焦點的變遷。

２０２３年度十大流行語是：中華民族現代文明、高質量共建「一帶一路」、全球文明倡議

、數字中國、杭州亞運會、核污染水、巴以衝突、大語言模型、神舟十七號（神十七）、村超。

２０２３年度十大網絡用語是：愛達未來、煙火氣、數智生活、村ＢＡ、特種兵式旅遊、顯

眼包、主打一個ＸＸ、多巴胺穿搭、命運的齒輪開始轉動、新職人。

２０２３年度十大新詞語是：生成式人工智能、全球文明倡議、村超、新質生產力、全國生

態日、消費提振年、特種兵式旅遊、顯眼包、百模大戰、墨子巡天。（ｓｌ）

