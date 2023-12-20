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AH股新聞

20/12/2023 14:41

【人行操作】王青：引導房貸利率大幅下行，讓房地產業盡快軟著陸

　　《經濟通通訊社２０日專訊》１２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如市場預期繼續「按兵
不動」，１年期維持在３﹒４５％，５年期以上在４﹒２％。東方金誠首席宏觀分析師王青表示
，存量首套房貸利率下調全面落地，不可避免地會對銀行利息收入帶來一定影響。在９月銀行淨
息差降至１﹒７３％、創有歷史記錄以來新低後，四季度還會有一定幅度下行。這意味著當前銀
行對資產收益水平會更加重視，缺乏主動下調ＬＰＲ報價加點的動力。
　　他認為，在物價水平仍將低位運行的前景下，著眼於提振內需，支持地方債務風險化解，
２０２４年人行降息降準都有空間。
　　他又指，事實上，貸款利率小幅下行對當前企業和居民融資需求影響有限，更迫切的是推動
房地產行業盡快實現軟著陸，以及大力改善民營企業經營環境，並以此提振消費和投資信心，解
決有效需求不足、社會預期偏弱問題，暢通宏觀經濟大循環。即使２０２４年ＭＬＦ利率保持不
動，五年期ＬＰＲ報價不做調整，著眼於推動房地產行業盡快實現軟著陸，政策面也會通過全面
下調房貸利率下限等方式，引導居民房貸利率較大幅度下行。
　　他並預計，基於宏觀經濟走勢，２０２４年上半年ＭＬＦ操作利率有可能下調一次，屆時兩
個期限品種的ＬＰＲ報價將跟進下調，進而「促進社會綜合融資成本穩中有降」。（ｓｌ）

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