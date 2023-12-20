【ＦＯＣＵＳ】胡塞武裝「挑機」紅海持續發酵，航運巨頭、布油期貨、貨櫃運費如淪驚弓

之鳥

。另邊廂，１０月借「一帶一路」高峰論壇推銷連接印度洋與太平洋「陸橋」項目的泰國，周一

（１８日）再拋出細節，總預算２９０億美元，首階段擬於２０２５年９月動工，並將面向全球

招標。項目大賣「繞過馬六甲海峽」概念，到底意在何為？



＊棄建克拉運河有考量＊



相比遭胡塞無人機、飛彈「一夫當關」鎖住的紅海南入口曼德海?，承擔全球約６０％海上

貿易的馬六甲海峽，地位可謂泰山之於土丘。９月方上任的泰國新總理賽塔，選擇本周赴東京向

日本財團路演「陸橋」項目，巧合地佔盡天時。

西臨印度洋安達曼海，東毗太平洋泰國灣的泰國，早在３４０多年前，暹羅那萊大帝就夢想

一條打通馬來半島最狹窄處的水路；到本世紀初，時任總理他信重提「克拉運河」計劃，中泰企

業２０１５年甚至據報為這條規劃１０２公里的「東南亞蘇伊士運河」簽署了合作備忘錄。

不過，成本高逾５５０億美元、泰國政局動盪、恐加劇泰南穆斯林武裝分子分裂活動等擔憂

，最終令「克拉運河」胎死腹中，取而代之的，是泰國新政府大力推介的「陸橋」項目。



＊「避過馬六甲」吸睛＊



所謂「陸橋」，是指修建約９０公里的高速公路、雙軌鐵路，連接安達曼海的拉廊府

（Ｒａｎｏｎｇ）和泰國灣的春蓬府（Ｃｈｕｍｐｈｏｎ）兩個深水港，貨物經過兩次裝卸可從

印度洋直抵太平洋，而無需經馬六甲海峽。泰國政府預計，此將令兩個大洋之間的貨運時間平均

縮短四天，運輸成本降低１５％。

不過，坐擁馬六甲海峽東南端的新加坡對此氣定神閑，代理交通部長徐芳達較早時就指，「

確切的節省時間將取決於許多因素」，例如卸貨、穿越陸橋、重新裝載上船等，航運公司需要考

慮總體成本和效益。

對美國傳統條約盟友泰國來說，「繞過馬六甲」或只是噱頭，這個東南亞第二大經濟體面對

經濟增速遭菲律賓、越南、印尼、馬來西亞「爬頭」，最逼切的是借陸橋項目吸引投資，推動

ＧＤＰ增長及創造就業。為此，泰國正密密打造「亞洲底特律」，吸引特斯拉、比亞迪等到當地

設廠。



＊東海岸鐵路異曲同工＊



盡管陸橋項目招標據報要待２０２５年二季度才舉行，中國這個「基建狂魔」會否成為主要

參與方的猜測言之尚早，但誰建造、誰運營無疑將牽動新的地緣政治利益考量。

無獨有偶，中國在馬來西亞的「一帶一路」重點項目東海岸鐵路項目，上周剛舉行了首段軌

道鋪設動工儀式。此條全長６６５公里的鐵路，北接南中國海畔的哥打巴魯，西接馬六甲海峽中

部的巴生港，幾乎貫穿馬來半島，相當於避過馬六甲海峽的新加坡段，預料２０２７年１月投入

運作。

此外，中國去年８月起動工平陸運河，全長１３４公里連通北部灣和廣西西江、珠江航運幹

線，預計２０２６年底通航後，將大幅縮短從北部灣到華南、華中內陸的距離，便利中國與東盟

貿易。

