《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》報道，中央農村工作會議１９日至２０日在北京

召開。會議分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署２０２４年「三農」工作。

會議強調，要抓好糧食和重要農產品生產，穩定糧食播種面積，推動大面積提高糧食單產，

鞏固大豆擴種成果，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，做好農業防災減災救災工作，

確保２０２４年糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上。並要落實好防止返貧監測幫扶機制，提高產

業和就業幫扶實效，推動建立農村低收入人口和欠發達地區常態化幫扶機制。



＊實施農民增收促進行動，深入整治提升農村人居環境＊



此外，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，從農民群眾反映強

烈的實際問題出發，找準鄉村振興的切入點，提高工作實效。加強耕地保護和建設，健全耕地數

量、質量、生態「三位一體」保護制度體系，優先把東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條

件地區的耕地建成高標準農田，適當提高投資補助水平。支持農業科技創新平台建設，加快推進

種業振興行動。堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機

制，實施農民增收促進行動。

還要適應鄉村人口變化趨勢，優化村莊布局、產業結構、公共服務配置，扎實有序推進鄉村

建設，深入實施農村人居環境整治提升行動，推進農村基礎設施補短板。統籌新型城鎮化和鄉村

全面振興，提升縣城綜合承載能力和治理能力，促進縣域城鄉融合發展。完善鄉村治理體系，推

進抓黨建促鄉村振興，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，建設平安鄉村。大力加強農村精神文明

建設，持續推進農村移風易俗。強化農村改革創新，在堅守底線前提下，鼓勵各地實踐探索和制

度創新。（ｓｌ）

