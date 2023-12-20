《經濟通通訊社２０日專訊》甘肅臨夏州積石山縣６﹒２級地震發生後，內地許多企業和個

人慷慨解囊捐款或捐贈物資賑災。未料博納影業（深：００１３３０）今日突然被質疑，近年靠

主旋律電影賺得盆滿缽滿，吃盡愛國紅利，理應為支援救災積極出力，卻一直保持沉默。甚至有

人翻出博納影業的舊微博帖文，指博納影業曾在２０１１年向日本３１１地震捐款逾２０００萬

元人民幣。許多網民湧到博納影業微博留言「洗版」批評，並敦促其捐款予甘肅地震災區。

博納影業在微博發布聲明稱，「博納影業集團於２０１１年向日本地震捐款」信息嚴重不實

，強調對個別營銷號通過捏造虛假事實侵害博納影業名譽的行為，保留進一步追究法律責任的權

利。

聲明並指，２０１１年３月１８日所發布關於為日本大地震募捐祈福的活動，並非博納影業

所組織，只是轉載媒體報道，該活動與博納影業無任何關係，博納影業也未就此向日本進行任何

形式的捐款。聲明又提到，博納影業始終秉持低調務實的態度，積極踐行企業社會責任積極參與

社會服務、愛心捐贈等公益活動，並將持續為社會做出更大貢獻。（ｓｌ）

