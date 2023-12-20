《經濟通通訊社２０日專訊》小米（０１８１０）造車備受關注，小米汽車自研首款車型「

ＳＵ７」實車照片及兩版本續航參數近日曝光，引起輿論熱議，但小米汽車批評有人洩密。小米

集團昨日更發布聲明，點名媒體《ＺＡＫＥＲ》員工包某某、「小白買車」員工關某某。

被聲明點名的涉事媒體《ＺＡＫＥＲ》今日在微博發布致歉聲明，向小米汽車道歉，稱已對

涉事的汽車事業部員工包某某做出開除處分，永不錄用，並表示願配合小米汽車採取一切必要措

施，妥善處理洩密造成的不良影響，同時對員工全面加強職業操守等教育，杜絕同類事件再次發

生。

《ＺＡＫＥＲ》表示，包某某１２月１７日受邀參加小米汽車靜態產品品鑒拍攝並簽署了保

密承諾書，但在拍攝期間誤以為之前工信部公示的小米汽車照片是其他媒體在品鑒拍攝現場所拍

的照片，遂在未經現場工作人員允許、亦未向公司通報下，出於個人目的將３張帶有小米汽車的

工作花絮圖擅自發布於個人微信朋友圈，後經現場工作人員提醒，立即刪除涉事朋友圈，但距發

布時間已過了５分鐘，照片已經擴傳，並在網上引起熱議。

《ＺＡＫＥＲ》稱，公司知悉後，當日成立事件調查小組核實有關情況，包某某充分意識到

錯誤，公司亦對其進行了嚴肅的批評教育。公司最後根據內部規章制度處分包某某。

小米則在聲明中提到，將依據雙方簽署的保密承諾書相應條款追究涉事媒體員工及所屬媒體

洩密責任，包括並不限於公開道歉、罰金。據報該保密協議簽署金額為３００萬元人民幣。

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