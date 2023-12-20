《經濟通通訊社２０日專訊》北京、天津市消協、河北省消保委近日聯合約談愛奇藝、京東

（０９６１８）以及愛奇藝旗下ＶＲ公司青島夢想綻放科技有限公司，涉及部分消費者參與「愛

奇藝奇遇ＶＲ眼鏡」促銷活動「打卡返現」，成功後代金卡卻未能兌現的問題。約談會上，三家

公司分別對該事件的成因和應對措施進行了闡述。京津冀消協組織希望三家公司高度重視，盡快

書面提供切實可行的解決方案。京津冀消協組織將視情採取措施，進一步履行法定職責。

據內媒此前報道，「愛奇藝奇遇ＶＲ眼鏡」去年在電商平台舉行促銷活動，聲稱購買相關產

品後連續打卡３００天將獲回贈價值３０００元人民幣的某電商平台代金卡。不少消費者相繼購

買ＶＲ眼鏡並努力打卡，但到今年成功完成打卡後，「返現」的承諾遲遲未獲兌現，最後更只獲

得夢想綻放的一封致歉信。信中稱公司「面臨一些挑戰」，但承諾「所有的返款也必將發放……

請您給予奇遇一點時間」。

報道提到，夢想綻放今年３月起全部過百名員工欠薪，８月起業務停擺。曾有被欠薪員工向

愛奇藝ＣＥＯ龔宇「求助」，但卻收到回覆稱，「夢想綻放是一個獨立公司」。相關人士則透露

，２０２２年底引入的政府投資方青島西海岸新區投資款尾款未兌現，以及母公司愛奇藝紓困行

動遲緩，是導致奇遇ＶＲ資金鍊斷裂的原因。（ｓｌ）

