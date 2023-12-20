《經濟通通訊社２０日專訊》浙商銀行（０２０１６）（滬６０１９１６）公布，有關作為

原告就合同糾紛提出訴訟，南京市中級人員法院作出民事判決書，判決武漢法斯克能源科技需於

限期內支付轉讓價款約３１﹒６億元人民幣及相應違約金、季昌群、夏桂花及洪清華對判決的債

務承擔連帶清償責任，以及在抵押品變賣所得享有優先受償權。

該行指，該筆債權有相應質押財產，並且已對該筆融資計提足額損失準備，預計該訴訟事項

不會對利潤產生重大影響。（ｗｈ）

