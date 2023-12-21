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AH股新聞

21/12/2023 09:06

《駐京專電》北京將加快建設中關村世界領先科技園區

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市第十三屆委員會第四次全體會議於
１２月１９日至２０日召開。全會強調，抓好明年工作，要更加注重服務大局、主動作為，要更
加注重穩中求進、系統施策，保持經濟社會大局穩定，把首都優勢轉化為高質量發展動能。
　　全會強調，明年重點抓好八個方面工作。服務保障中央政務功能。加強「四個中心」功能建
設、提高「四個服務」水平，深入實施新一版北京城市總規和核心區控規，不斷優化中央政務環
境。
　　著力增強高質量發展動能。大力實施創新驅動發展戰略，加強國家戰略科技力量建設。加快
建設中關村世界領先科技園區，全面提升「三城一區」主平台能級。更好統籌教育、科技、人才
工作，落實高水平人才高地建設方案。加快構建現代化產業體系，促進現代服務業與先進製造業
融合發展，做強做優戰略性新興產業，前瞻謀劃未來產業布局，大力推進全球數字經濟標桿城市
建設。統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，充分發揮消費的基礎性作用和投資的關鍵性作用

　
＊持續開展疏解整治促提升專項行動＊
　
　　推動京津冀協同發展走深走實。堅定不移疏解非首都功能，持續開展疏解整治促提升專項行
動。做好重點群體就業工作，提高城鄉居民收入水平，擴大中等收入群體規模。深化醫藥衛生體
制改革和教育領域綜合改革。擴大多層次養老服務供給，建設普惠托育服務體系。
　　完善超大城市治理體系。打造宜居、韌性、智慧城市，提升可持續發展水平。全面深化改革
擴大開放。制定新一輪深化改革實施方案，穩步推進機構改革任務落地落實，深化科技、人才體
制改革，推進中關村先行先試政策落地見效。堅決維護首都安全穩定。統籌高質量發展和高水平
安全，持續有效防範化解重點領域風險。

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