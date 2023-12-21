《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京市第十三屆委員會第四次全體會議於

１２月１９日至２０日召開。全會強調，抓好明年工作，要更加注重服務大局、主動作為，要更

加注重穩中求進、系統施策，保持經濟社會大局穩定，把首都優勢轉化為高質量發展動能。

全會強調，明年重點抓好八個方面工作。服務保障中央政務功能。加強「四個中心」功能建

設、提高「四個服務」水平，深入實施新一版北京城市總規和核心區控規，不斷優化中央政務環

境。

著力增強高質量發展動能。大力實施創新驅動發展戰略，加強國家戰略科技力量建設。加快

建設中關村世界領先科技園區，全面提升「三城一區」主平台能級。更好統籌教育、科技、人才

工作，落實高水平人才高地建設方案。加快構建現代化產業體系，促進現代服務業與先進製造業

融合發展，做強做優戰略性新興產業，前瞻謀劃未來產業布局，大力推進全球數字經濟標桿城市

建設。統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，充分發揮消費的基礎性作用和投資的關鍵性作用

。



＊持續開展疏解整治促提升專項行動＊



推動京津冀協同發展走深走實。堅定不移疏解非首都功能，持續開展疏解整治促提升專項行

動。做好重點群體就業工作，提高城鄉居民收入水平，擴大中等收入群體規模。深化醫藥衛生體

制改革和教育領域綜合改革。擴大多層次養老服務供給，建設普惠托育服務體系。

完善超大城市治理體系。打造宜居、韌性、智慧城市，提升可持續發展水平。全面深化改革

擴大開放。制定新一輪深化改革實施方案，穩步推進機構改革任務落地落實，深化科技、人才體

制改革，推進中關村先行先試政策落地見效。堅決維護首都安全穩定。統籌高質量發展和高水平

安全，持續有效防範化解重點領域風險。

