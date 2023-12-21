《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院以「打造市場化法治化國際化一流

營商環境，持續激發市場活力和社會創造力」為主題，進行第五次專題學習。國務院總理李強主

持專題學習。李強指出，要圍繞更好維護公平競爭進一步提升市場化水平，一視同仁支持各類所

有制企業發展壯大，加快全國統一大市場建設，加大力度清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的規

定做法，切實保障各類所有制企業公平參與競爭。

要圍繞更好保護各類經營主體合法權益進一步提升法治化水平，持續健全法律法規體系，嚴

格規範公正文明執法，規范行政處罰自由裁量權，創新監管方式，提升監管效能，營造穩定、透

明、規範、可預期的法治環境。要圍繞更好促進貿易投資自由化便利化進一步提升國際化水平，

加強與高標準國際經貿規則的對接，發揮好自貿試驗區等平台壓力測試作用，形成更多引領性、

標誌性制度創新成果。

李強指出，提升政務服務水平，既是優化營商環境的重要內容，也是加強政府自身建設、切

實轉變職能提升效能的應有之義。要順應群眾和企業對政務服務不斷升級的需求，推出更多「高

效辦成一件事」的好做法，讓群眾和企業年年都能感受到實實在在的變化。要依托全國一體化政

務服務平台推動政務服務效能提升常態化，進一步完善機制、優化流程，健全線上線下服務渠道

，充分運用大數據、人工智能等新技術，不斷提升政務服務標準化、規範化、便利化水平。

