《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》近日法國公布了一份符合電動汽車補貼的

車型名單，其中包括一些中國製造的電動汽車車型被排除在外，中國商務部新聞發言人束珏婷表

示，中方對此嚴正關切，認為相關措施對歐盟域外生產的電動汽車構成歧視，損害了包括法國消

費者在內的各方利益，希望法方恪守世貿組織規則，從維護全球產供鏈穩定和綠色低碳產業健康

穩定發展大局出發，為包括中國企業在內的各國企業，提供公平、非歧視、可預期的市場環境。

