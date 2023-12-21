《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市紀委監委公布，上海市建設交通工

作黨委原副書記、上海市住建委原主任姚凱因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

上海紀委表示，經查，姚凱身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，把公權力變

成謀取私利的工具，大肆斂財，貪圖享樂。姚凱違反政治紀律，對抗組織審查；違規收受禮品禮

金和消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所接受宴請；不按規定報告個

人有關事項，在組織談話、函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，通過民間借貸獲取大額回報

，違規幫助親屬購買動遷安置房，搞權色交易；違反生活紀律；利用職務上的便利以及職權或者

地位形成的便利條件，非法收受他人財物。

姚凱因嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、

不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。上海市委常委會決定給予姚凱開除黨籍處分；由

上海市監委給予其開除公職處分；終止其上海市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得

；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

