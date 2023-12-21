  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/12/2023 10:15

《駐滬專電》上海住建委原主任姚凱因嚴重違紀違法被「雙開」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市紀委監委公布，上海市建設交通工
作黨委原副書記、上海市住建委原主任姚凱因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。
　　上海紀委表示，經查，姚凱身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，把公權力變
成謀取私利的工具，大肆斂財，貪圖享樂。姚凱違反政治紀律，對抗組織審查；違規收受禮品禮
金和消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所接受宴請；不按規定報告個
人有關事項，在組織談話、函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，通過民間借貸獲取大額回報
，違規幫助親屬購買動遷安置房，搞權色交易；違反生活紀律；利用職務上的便利以及職權或者
地位形成的便利條件，非法收受他人財物。
　　姚凱因嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、
不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。上海市委常委會決定給予姚凱開除黨籍處分；由
上海市監委給予其開除公職處分；終止其上海市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得
；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金