《經濟通通訊社２１日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，近日，

甘肅臨夏州積石山縣發生６﹒２級地震，造成了重大人員傷亡和財產損失。為援助受災地區，積

極履行社會責任，公司同意下屬子公司隴南紫金礦業有限公司向甘肅省慈善聯合總會捐贈

１０００萬元人民幣，用於抗震救援、災後重建等工作。是次捐贈資金來源於項目自有資金，不

會對公司當期及未來經營業績構成重大影響，不存在損害中小股東利益的情形。（ｂｎ）

