  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/12/2023 17:07

《國企紅籌》中國銀河：完成發行第九期短期融資券，涉４０億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，公司已
於今日完成２０２３年度第九期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為４０億元人民幣，面
值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為９１天，最終票面利率為
２﹒６９％。本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ａｃ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/12/2023 17:41  【聚焦數據】首１１個月ＦＤＩ為１﹒０４萬億，跌幅擴至１０％

其他AH股新聞
More

21/12/2023 18:00  【聚焦人幣】第三季人民幣跨境支付系統處理業務金額增三成

21/12/2023 17:54  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

21/12/2023 17:52  紫金礦業（０２８９９）子公司向甘肅地震災區捐贈１０００萬人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金