《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，公司已
於今日完成２０２３年度第九期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為４０億元人民幣，面
值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為９１天，最終票面利率為
２﹒６９％。本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ａｃ）
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21/12/2023 17:07
《國企紅籌》中國銀河：完成發行第九期短期融資券，涉４０億人幣
《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，公司已
於今日完成２０２３年度第九期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為４０億元人民幣，面
值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為９１天，最終票面利率為
２﹒６９％。本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ａｃ）
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