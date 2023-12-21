《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對「三農」工作作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央農村工作會議１９日至２０日在北京召開。國家主席習近平對「三農」工作作出重要指示稱

，要全面落實糧食安全黨政同責，堅持穩面積、增單產兩手發力。要樹立大農業觀、大食物觀，

農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系。



１２月ＬＰＲ「按兵不動」，後續有適度下行空間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人民行授權全國銀行間同業拆借中心公布，１２月２０日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）：１年期

為３﹒４５％，５年期以上為４﹒２％，均與上月持平。這是自今年８月調降以來，ＬＰＲ連續

４個月「按兵不動」。



利用投資基金，賦能生活服務數字化

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，商務部等１２部門聯合發布《關於加快生活服務數字化賦能的指導意見》提出，強化數字

化金融支撐。支持符合條件的數字化平台、骨干企業上市、掛牌和發行債券。充分利用現有相關

投資基金，進一步吸引社會資本，創新支持方式，加快推動生活服務企業數字化發展。





《上海證券報》



習近平對「三農」工作作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央農村工作會議１９日至２０日在北京召開。國家主席習近平對「三農」工作作出重要指示稱

，要全面落實糧食安全黨政同責，堅持穩面積、增單產兩手發力。要樹立大農業觀、大食物觀，

農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系。



一視同仁支持各類所有制企業發展壯大

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強主持國務院第五次專題學習，指出要圍繞更好維護公平競爭進一步提升市場化水

平，一視同仁支持各類所有制企業發展壯大。



北交所２０２３年年報披露須落實獨董新規

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

北交所２０日發布《關於做好上市公司２０２３年年度報告披露相關工作的通知》，對上市公司

、保薦機構和會計師事務所在年報編制和報送工作中應重點關注的事項作出安排部署。





《證券時報》



習近平對「三農」工作作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中央農村工作會議１９日至２０日在北京召開。國家主席習近平對「三農」工作作出重要指示稱

，要全面落實糧食安全黨政同責，堅持穩面積、增單產兩手發力。要樹立大農業觀、大食物觀，

農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系。





壯大「耐心資本」，發揮好資本市場穩定器作用

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，中證監研究部署了２０２４年資本市場的改革重點，提出要壯大「耐心資本」。何為「耐

心資本」？中信建投證券首席策略官陳果認為，「耐心資本」是指可以承受短期波動或回撤的資

本，包括社保基金、養老金、企業年金、職業年金、產業資本以及具有長期投資理念的個人投資

者等。



一視同仁支持各類所有制企業發展壯大

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強主持國務院第五次專題學習，指出要圍繞更好維護公平競爭進一步提升市場化水

平，一視同仁支持各類所有制企業發展壯大。（ｌｃ）

