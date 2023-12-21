《鍾之日記》１２月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



天氣快速轉冷，就像Ａ股股市一般。美股隔晚大幅回吐，中概股行情亦受拖累，滬深股市今

早繼續尋底，滬綜指低開０﹒３５％，報２８９２﹒０２點，是去年１１月以來首次失守二千九

，盤中更低見２８８２﹒０２點，創下２０２２年４月以來新低。不過之後護盤大軍發力，消費

、白酒、地產等板塊轉升，帶動滬指午間收盤倒升，午後升幅再擴大，電池、光伏股表現強勁，

滬綜指倒升０﹒５７％收市，報２９１８﹒７１點，守住二千九，深成指升１﹒０８％，創業板

指更漲１﹒６５％。

二千九保衛戰打響，刺激成交重返七千億，兩市成交額７３２５億元人民幣，較上個交易日

大增１０％。外資今日通過陸股通淨流入１２﹒０３億元人民幣，結束連續兩個交易日流出。



＊Ａ股帶來提振，港股亦倒升＊



美股出現回吐情緒，三大指數回落逾１％，恒指低開１５８點，報１６４５５，不過隨著Ａ

股回升，港股亦見穩，最多漲３５點，高見１６６４９，尾市好淡爭持。恒指收市升７點或

０﹒０４％，報１６６２１，主板成交近６９６億元。技術走勢方面，恒指今日低開高走，現小

陽燭，收市價距２０天線僅數十點，若升越２０天線則有望挑戰１７０００。



＊傳降存款利率，六大內銀高興＊



據《廣州日報》報道，國有大行將於明日冬至下調存款利率，這距離上一輪調降存款利率隔

了超過３個月，１年及以內、２年、３年、５年期的定期存款掛牌利率分別下調１０基點、２０

基點、２５基點、２５基點，據測算，１年及以內、２年、３年、５年期的定期存款利率分別為

１﹒４５％、１﹒６５％、１﹒９５％和２％，值得留意的是三年期掛牌利率將跌穿２％，按

２０萬元人民幣存三年算，三年利息將減少１８００元人民幣。

憧憬息差壓力減，內銀股走漲，郵儲行（０１６５８）、交行（０３３２８）升２％，農行

（０１２８８）升１﹒７％，中行（０３９８８）升１﹒１％，工行（０１３９８）升０﹒８％

，建行（００９３９）升０﹒７％。

本月人民銀行並無下調政策利率，僅以破紀錄的ＭＬＦ淨投放和重啟１４天逆回購來應對資

金池的緊張態勢，不過寬鬆已經在路上。東方金誠首席宏觀分析師王青對官媒表示，在物價水平

保持低位運行預期下，著眼於提振內需、支持地方債務風險化解，２０２４年人行降息、降準都

有空間，基於宏觀經濟走勢，２０２４年上半年ＭＬＦ利率有可能下調１次，屆時兩個期限品種

的ＬＰＲ將跟進下調。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦表示，目前國內經濟尚未恢復至

潛在水平，在加大逆周期與跨周期調節預期下，預計ＬＰＲ後續仍會有一定幅度下調。



＊美又提關稅？光伏電池股反漲＊



美媒引述知情人士報道，美國正考慮對包括電動汽車在內的部分中國商品提高關稅，以減少

在清潔能源供應鏈方面對中國的依賴，並保護本國綠色產業；而有可能被提高關稅的產品包括電

動車、電動汽車電池組及太陽能產品。

知情人士稱，雖然拜登政府基本保留了特朗普時代對大約３，０００億美元中國商品加徵的

關稅，但同時白宮和其他機構正在再次就關稅展開辯論，希望在明年初完成對關稅的評估。

中國外交部就此表示堅決反對，稱此新規是「美式保護主義」的升級版，違背市場經濟和公

平競爭原則，威脅全球產業鏈供應鏈安全。

不過，鋰電股、光伏太陽能不跌反升，信義光能（００９６８）漲３﹒６％，北京能源國際

（００６８６）升３﹒５％，協鑫科技（０３８００）漲２﹒７％，新特能源（０１７９９）升

近２％，比亞迪（０１２１１）升０﹒７％，中創新航（０３９３１）升０﹒８％。



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