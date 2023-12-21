  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/12/2023 10:32

《Ａ股焦點》愛爾眼科股價微跌，否認有患者因醫生捶打頭部致盲

　　《經濟通通訊社２１日專訊》曾率先向外界披露武漢新型冠狀病毒疫情的武漢中心醫院急診
科主任艾芬，近年來一直在微博披露內地連鎖眼科醫療機構愛爾眼科（深：３０００１５）的各
類醫療事故，其於近日公開的一段影片引發外界驚詫。
　　艾芬公開的影片顯示，一名醫生在為病人進行眼部手術，突然向患者的頭部揮拳數次，病人
隨後做出掙扎的肢體動作，然後醫生繼續進行手術。艾芬在微博解釋，片中醫生是來自廣西貴港
愛爾眼科醫院的馮姓醫生，他在對一名８２歲患者進行手術期間，用拳頭猛擊對方頭部，原因是
患者因疼痛發出了聲音，結果該名患者在術後左眼失明，涉事醫生堅稱自己沒有攻擊患者。
　　愛爾眼科發聲明表示，事件發生在２０１９年１２月１２日，患者在接受左眼手術期間曾試
圖伸手觸摸眼部，醫生為免發生感染，情急下用手迅速錘壓提醒患者，不存在傷害患者的動機和
行為。聲明還指，術後患者曾有誤解，但經醫生與患者和家屬解釋，雙方已消除誤會、達成諒解

　　愛爾眼科股價微跌０﹒４％，報１５﹒６７元人民幣。（ｅｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/12/2023 10:35  【債務風險】平安銀行繼續轉讓「寶能系」逾１１億元人民幣債權

下一篇新聞︰21/12/2023 10:15  《Ａ股焦點》光伏板塊彈，歐晶科技升停封板

其他AH股新聞
More

21/12/2023 10:48  《兩岸經貿》大陸中止ＥＣＦＡ關稅減讓，涉丙烯等１２個稅目產品

21/12/2023 10:47  《Ａ股焦點》中央農村工作會議召開，惟隆平高科等農業股倒跌

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金