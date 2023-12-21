《經濟通通訊社２１日專訊》曾率先向外界披露武漢新型冠狀病毒疫情的武漢中心醫院急診

科主任艾芬，近年來一直在微博披露內地連鎖眼科醫療機構愛爾眼科（深：３０００１５）的各

類醫療事故，其於近日公開的一段影片引發外界驚詫。

艾芬公開的影片顯示，一名醫生在為病人進行眼部手術，突然向患者的頭部揮拳數次，病人

隨後做出掙扎的肢體動作，然後醫生繼續進行手術。艾芬在微博解釋，片中醫生是來自廣西貴港

愛爾眼科醫院的馮姓醫生，他在對一名８２歲患者進行手術期間，用拳頭猛擊對方頭部，原因是

患者因疼痛發出了聲音，結果該名患者在術後左眼失明，涉事醫生堅稱自己沒有攻擊患者。

愛爾眼科發聲明表示，事件發生在２０１９年１２月１２日，患者在接受左眼手術期間曾試

圖伸手觸摸眼部，醫生為免發生感染，情急下用手迅速錘壓提醒患者，不存在傷害患者的動機和

行為。聲明還指，術後患者曾有誤解，但經醫生與患者和家屬解釋，雙方已消除誤會、達成諒解

。

愛爾眼科股價微跌０﹒４％，報１５﹒６７元人民幣。（ｅｙ）

