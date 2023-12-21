《經濟通通訊社２１日專訊》本周以來，集運指數（歐線）期貨不僅交易量創下上市以來新

高，而且主力合約價格也續創上市以來新高。數據顯示，集運指數（歐線）期貨主力２４０４合

約昨日收於１１６８﹒４點，再次觸及漲停價。截至昨日收市，集運指數（歐線）期貨主力

２４０４合約本周已累計上漲２９﹒９４％。

對於集運指數期貨上漲的原因，中銀國際期貨集運指數研究員章星昊表示，自也門胡塞武裝

持續襲擊紅海運輸船隻後，４家中歐航線班輪公司相繼於１８日宣布暫停途徑紅海蘇伊士運河航

線，改航線繞行好望角。新航線增加了４０％航程，現有運力捉襟見肘。遠洋燃油成本以及保費

費率攀升致使現貨運價在本周持續調升。



＊交易所出手抑制投機＊



上期所旗下上海國際能源交易中心昨日出手抑制投機，調整集運指數（歐線）期貨部分合約

交易保證金比例、漲跌停板幅度及相關合約交易手續費。

上期能源發布通知稱，自１２月２２日交易起，集運指數（歐線）期貨ＥＣ２４０４、

ＥＣ２４０６、ＥＣ２４０８、ＥＣ２４１０、ＥＣ２４１２合約日內平今倉交易手續費調整為

成交金額的萬分之四。

自今日收市結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：集運指數（歐線）期貨

ＥＣ２４０４、ＥＣ２４０６合約的交易保證金比例調整為１４％，漲跌停板幅度調整為１２％

。

同時，上期能源還發布了監管公告，對一名日內開倉交易量超限第二次達到處理標準的客戶

採取限制其開倉１個月的監管措施。

對兩名日內開倉交易量超限第一次達到上期能源處理標準的客戶採取限制其開倉５個交易日

的監管措施。（ｌｃ）

