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AH股新聞

21/12/2023 09:01

《神州基金》跨境ＥＴＦ業績分化，跟蹤納指成贏家，投資港股墊底

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今年以來，跨境ＥＴＦ業績兩極分化，跟蹤納指的相關ＥＴＦ
持續領漲、業績屢創新高，而投資港股的ＥＴＦ卻綿綿下跌、業績亦屢屢刷新階段性低點。跨境
ＥＴＦ頭尾業績相差８５％。
　　截至昨日收市，４隻跟蹤納斯達克指數的ＥＴＦ今年收益率均超過５０％，成為最大贏家。
其中，華夏納斯達克ＥＴＦ漲幅位居首位，今年收益率達到５６﹒４５％，漲幅居前的還有華安
納斯達克ＥＴＦ、國泰納指ＥＴＦ、廣發納指ＥＴＦ。
　
＊３０多隻港股ＥＴＦ，僅一隻錄收益３﹒５８％＊
　
　　而投資港股的跨境ＥＴＦ整體表現最差。在投資港股的３０多隻跨境ＥＴＦ中，僅港股通紅
利ＥＴＦ一隻基金今年收益翻紅，收益率為３﹒５８％；恒生互聯網ＥＴＦ今年業績下跌
２７﹒５５％，在跨境ＥＴＦ中業績排名墊底。
　　值得注意的是，從資金流向來看，近期不少漲幅居前的ＥＴＦ受到資金「獲利了結」，與此
同時，跌幅居前的港股主題類ＥＴＦ出現資金「越跌越買」的態勢。
　　數據顯示，年內資金淨流入金額最高的１０隻跨境ＥＴＦ均為港股ＥＴＦ，主要為港股互聯
網、港股醫藥等主題ＥＴＦ，其中恒生互聯網ＥＴＦ的資金淨流入額最高，為１３１﹒８４億元
人民幣，其次是港股通互聯網ＥＴＦ，資金淨流入額為１１２﹒４８億元人民幣，２隻基金年內
表現均虧損２０％以上。（ｌｃ）

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