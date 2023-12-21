《經濟通通訊社２１日專訊》近日網上一篇廣為流傳的文章稱，Ａ股近期下跌與三年封閉期

公募基金打開贖回直接相關，基金投資者在恐慌時贖回產品，基金經理被逼賣出標的，導致股價

下探。

文章引用中信証券研究數據指，目前每周基金規模淨贖回０﹒６％。基金資產份額二季度末

為３０﹒５萬億、三季度末為３０萬億，也就是說第三季度贖回了５０００億份，對應就是每日

大約３００億的淨賣出。這就等於此前公募抱團買入後的一次總的出清。賽道股可能砸出一個比

現在估值還低很多的大底。

中信証券上周日（１７日）的確發布了名為《Ａ股策略聚焦：出清加快拐點臨近》的研報，

其中提到，根據渠道調研情況，今年２至７月主動公募每周平均淨贖回率為０﹒３％，８至１０

月中旬市場快速調整階段，淨贖回率下滑至０﹒２％，但１０月迄今市場每周淨贖回率提高至

０﹒６％。

對此，中信証券研報的首席策略分析師裘翔在微信朋友圈澄清，「贖回率只是調研數據，所

謂的測算是毫無常識的編段子，我們沒算過，更沒在報告里寫過。」

公募基金申購、贖回數據每季度通過季報的形式對外公布，中國證券投資基金業協會也會每

月披露各類基金的份額和規模數據。而在基金公司內部的登記結算部門，每天會有相關情況的統

計。內媒分析指，機構調研走訪時，詢問關鍵信息人是可獲取部分數據，以判斷市場申贖的大致

趨勢，但並不是準確數據，可能存在一定的誤差。

業內多位受訪人士也對內媒表示，三年鎖定期公募基金今年四季度到期總規模才１５０億元

人民幣左右，三年封閉期基金到期贖回是大跌誘因的因果關係並不成立。（ｌｃ）

