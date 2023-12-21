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AH股新聞

21/12/2023 10:35

【債務風險】平安銀行繼續轉讓「寶能系」逾１１億元人民幣債權

　　《經濟通通訊社２１日專訊》平安銀行（深：０００００１）日前將牽涉「寶能系」的三筆
債權打包，在阿里資產拍賣網掛牌，合計債權本息總計１１﹒７６億元（人民幣．下同），掛牌
時間為２０２３年１２月１５日至２０２４年６月１２日。
　　資產包中包含三筆債權，借款人分別是寶能酒店投資有限公司、中山潤田投資有限公司、深
圳深業物流集團股份有限公司，本息餘額分別為７﹒３０億、０﹒８２億、３﹒６４億元。
　　工商登記資料顯示，上述三家企業均隸屬於「寶能系」。三筆債權帶有兩項資產抵押，分別
是寶能桔釣沙國際度假酒店的３２套住宅和深業物流中心的１１２套物業。
　　值得注意的是，平安銀行此次掛出的三筆債權曾多次尋覓「接盤俠」，但處置並不順利。早
在今年４月，這一資產包就曾在阿里資產「上架」，但未能在限定時間內找到買家；今年７月，
這一資產包又在北京產權交易所掛牌，同樣沒有下文；２０２３年１２月１１日到１２日，平安
銀行將其中的寶能酒店投資有限公司的債權分拆出來拍賣，起拍價為６﹒５億元，不到７﹒３０
億元債權的九折，仍然無人出價，債權再度流拍。
　　有「寶能系」內部人士指，當前市場形勢不好，寶能旗下很多資產都無人接盤。而且「寶能
系」的資產通常涉及諸多訴訟，致使潛在買家望而卻步。（ｌｃ）

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