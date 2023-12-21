《經濟通通訊社２１日專訊》國務院關稅稅則委員會發布公告，２０２４年將調整部分商品

的進出口關稅。為增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，維護中國產業鏈供應鏈穩定順暢，

２０２４年１月１日起，中國將對１０１０項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

一是加快推進先進製造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內

短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅。



＊部分抗癌藥實施零關稅＊



二是保障人民生命健康，以高質量供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品

和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡

種子的進口關稅。

此外，為促進新材料產業發展，降低高純鋁出口關稅。



＊提高乙烯、丙烯等進口關稅＊



２０２４年１月１日起，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾

範圍內，提高乙烯、丙烯、６代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關稅。

根據中國與有關國家或者地區簽署的自由貿易協定和優惠貿易安排，２０２４年將對２０個

協定項下、原產於３０個國家或者地區的部分商品實施協定稅率。中國－尼加拉瓜自由貿易協定

自２０２４年１月１日起生效並實施降稅。為支持和幫助最不發達國家加快發展，２０２４年繼

續對與中國建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單

和中國過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。為促進中國優勢產品更好參與國際市場競爭，

２０２４年將適當調整本國子目，增列裝飾原紙、高端鋼鐵產品等稅目。調整後，稅則稅目總數

為８９５７個。（ｃｔ）

