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AH股新聞

21/12/2023 09:07

《中國要聞》中俄總理聯合公報：維護各自核心利益，互予堅定支持

　　《經濟通通訊社２１日專訊》新華社昨晚刊登中俄總理定期會晤聯合公報，中俄將繼續在維
護各自核心利益方面互予堅定支持，攜手應對挑戰。
　　聯合公報稱，中俄商定繼續擴大雙邊貿易規模，拓展服務貿易合作，促進電子商務領域合作
，積極開展線上推廣活動促進各自優質產品進入對方市場；加強北極建設性合作；培育低碳可持
續、生物醫藥等新的增長點。
　　公報還稱，中俄將進一步加強雙方金融監管部門間聯繫，雙方商定進一步擴大人民幣和盧布
在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中的使用；支持符合條件的中俄兩國銀行在對方國家設
立新分支機構。
　　雙方將鞏固深化全方位、寬領域、深層次的能源合作格局，支持兩國企業推進油氣、煤炭、
電力等能源合作項目。
　　公報重申，鞏固和深化新時代中俄關係是雙方基於各自國情作出的戰略選擇，不針對第三方
，也不受外部影響和左右。
　　俄羅斯總理米舒斯京１９日至２０日訪華，中國國家主席習近平昨會見米舒斯京。國務院總
理李強與米舒斯京共同主持中俄總理定期會晤，簽署中俄總理定期會晤聯合公報，並共同見證簽
署多項雙邊合作文件。（ｒｙ）

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