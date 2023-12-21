《經濟通通訊社２１日專訊》新華社昨晚刊登中俄總理定期會晤聯合公報，中俄將繼續在維

護各自核心利益方面互予堅定支持，攜手應對挑戰。

聯合公報稱，中俄商定繼續擴大雙邊貿易規模，拓展服務貿易合作，促進電子商務領域合作

，積極開展線上推廣活動促進各自優質產品進入對方市場；加強北極建設性合作；培育低碳可持

續、生物醫藥等新的增長點。

公報還稱，中俄將進一步加強雙方金融監管部門間聯繫，雙方商定進一步擴大人民幣和盧布

在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中的使用；支持符合條件的中俄兩國銀行在對方國家設

立新分支機構。

雙方將鞏固深化全方位、寬領域、深層次的能源合作格局，支持兩國企業推進油氣、煤炭、

電力等能源合作項目。

公報重申，鞏固和深化新時代中俄關係是雙方基於各自國情作出的戰略選擇，不針對第三方

，也不受外部影響和左右。

俄羅斯總理米舒斯京１９日至２０日訪華，中國國家主席習近平昨會見米舒斯京。國務院總

理李強與米舒斯京共同主持中俄總理定期會晤，簽署中俄總理定期會晤聯合公報，並共同見證簽

署多項雙邊合作文件。（ｒｙ）

