《經濟通通訊社２１日專訊》美股隔晚大幅回吐，中概股行情亦受拖累，滬深股市今早繼續

尋底，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３５％，報２８９２﹒０２點，是去年１１月以來首次

失守二千九，並創去年１０月３１日以來新低，深成指同低開０﹒３９％，創業板指低開

０﹒４２％，城市建設類股份領跌，旅遊股走高。

近日網上一篇文章廣為流傳，其引述中信証券報告指，Ａ股近期下跌與三年封閉期公募基金

打開贖回直接相關，基金投資者在恐慌時贖回產品，基金經理被逼賣出標的，導致股價下探。對

此，中信証券首席策略分析師裘翔在微信朋友圈澄清：「贖回率只是調研數據，所謂的測算是毫

無常識的編段子，我們沒算過，更沒在報告里寫過。」內媒亦引述業內人士表示，三年鎖定期公

募基金今年四季度到期總規模才１５０億元（人民幣．下同）左右，三年封閉期基金到期贖回是

大跌誘因的因果關係並不成立。

人民銀行今日進行１９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同日進行２２６０億元

１４天期逆回購，今日淨投放１５９０億元。

從季節性因素來看，人民幣在每年１２月通常會升值，因為出口商會在這個時候把賺到的外

幣兌換成人民幣，但這個趨勢在今年尚未應驗。外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１０１２，較上個交易日跌４６點子，創１２月１４日以來一周新低。

另外，中央農村工作會議日前召開，會議分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署

２０２４年「三農」工作。會議提出，要抓好糧食和重要農產品生產，穩定糧食播種面積，推動

大面積提高糧食單產。（ｅｙ）

