《經濟通通訊社２１日專訊》美股隔晚大幅回吐，中概股行情亦受拖累，滬深股市今早繼續

尋底，滬綜指低開０﹒３５％，報２８９２﹒０２點，是去年１１月以來首次失守二千九，盤中

更低見２８８２﹒０２點，創下２０２２年４月以來新低。不過之後護盤大軍發力，消費、白酒

、地產等板塊轉升，帶動滬指半日升０﹒１５％，報２９０６﹒４９點，深成指同倒升

０﹒４２％，創業板指更漲０﹒９％。

交投見動能，兩市半日成交４６９０億元（人民幣．下同），較上一個交易日（２０日）同

時段增１６﹒８％。人民銀行今日進行１９５０億元７天期逆回購，同日進行２２６０億元１４

天期逆回購，總計淨投放１５９０億元。

從季節性因素來看，人民幣在每年１２月通常會升值，因為出口商會在這個時候把賺到的外

幣兌換成人民幣，但這個趨勢在今年尚未應驗。外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１０１２，較上個交易日跌４６點子，創１２月１４日以來一周新低；即期匯率（ＣＮＹ）

今早低開４４點子，報７﹒１３８０。



＊白酒股護盤，四大行領跌＊



外資流入，白酒股盤中回升護盤，打響二千九保衛戰。酒鬼酒（深：０００７９９）漲５％

，水井坊（滬：６００７７９）升３％，山西汾酒（滬：６００８０９）升１﹒７％，五糧液

（深：０００８５８）升０﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）走高０﹒５％。陸股通現淨

流入超過８億元。

銀行股領跌，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌

０﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒６％，



＊中央指導三農工作，農業股分化＊



中央農村工作會議日前召開，會議分析當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署２０２４

年「三農」工作。會議提出，要抓好糧食和重要農產品生產，穩定糧食播種面積，推動大面積提

高糧食單產。

農業股開市大漲，但很快升幅便回落，部分個股還倒跌，例如隆平高科

（深：０００９９８）跌２﹒７％，敦煌種業（滬：６００３５４）走低１﹒４％，不過神農科

技（深：３００１８９）則漲４﹒３％，農發種業（滬：６００３１３）升４％。（ｅｙ）

