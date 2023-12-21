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AH股新聞

21/12/2023 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後升幅擴至０﹒５％，創業板指漲１﹒５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後升幅擴大，滬綜指升０﹒４６％，報
２９１５﹒５點，滬深３００指數升０﹒８８％，深成指升０﹒９３％。上海Ｂ股升０﹒４２％
，深圳Ｂ股升０﹒７２％。（ｅｙ）

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