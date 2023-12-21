《經濟通通訊社２１日專訊》美股隔晚大幅回吐，中概股行情亦受拖累，滬深股市今早繼續
尋底，滬綜指低開０﹒３５％，報２８９２﹒０２點，是去年１１月以來首次失守二千九，盤中
更低見２８８２﹒０２點，創下２０２２年４月以來新低。不過之後護盤大軍發力，消費、白酒
、地產等板塊轉升，帶動滬指午間收盤倒升，午後升幅進一步擴大，電池、光伏股表現強勁，滬
綜指倒升０﹒５７％收市，報２９１８﹒７１點，守住二千九，深成指挫１﹒０８％，創業板指
更漲１﹒６５％。
二千九保衛戰打響，刺激成交重返七千億，兩市成交額７３２５億元（人民幣．下同），較
上個交易日大增１０％。外資今日通過陸股通淨流入１２﹒０３億元，結束連續兩個交易日流出
。
＊美擬加關稅，寧德時代反倒漲＊
據美媒《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正在考慮對包括部分中國商品提高關稅，以
限制在清潔能源供應鏈中對中國的依賴，並保護本國綠色產業免受中國廉價出口產品的衝擊，有
可能被提高關稅的產品包括電動車、太陽能產品和電動汽車電池組。
不過有關Ａ股板塊午後出現報復式上升，例如電動車電池兩大巨頭寧德時代
（深：３００７５０）和比亞迪（深：００２５９４），分別漲４％和２﹒６％，其他概念股方
面，領湃科技（深：３００５３０）飆兩成漲停，世龍實業（深：００２７４８）、悅達投資
（滬：６００８０５）升一成漲停，派能科技（滬：６８８０６３）升６﹒２％，天奈科技
（滬：６８８１１６）升５％。
光伏股同樣升勢兇猛，通靈股份（深：３０１１６８）坐火箭飆１９％，金剛光伏
（深：３０００９３）升１２﹒６％，宇邦新材（深：３０１２６６）升１１﹒９％，禾邁股份
（滬：６８８０３２）升１１﹒２％，歐晶科技（深：００１２６９）升一成漲停，龍頭隆基綠
能（滬：６０１０１２）同漲４﹒９％。
＊被捲醫療失德風波，愛爾眼科股價未受影響＊
鴻海集團旗下生產網通、伺服器等產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業兩家子
公司，遭美國政府列入「未經核實清單」，不過受蘋果趕工Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ消息衝擊，工
業富聯（滬：６０１１３８）價仍升０﹒１％，報１４﹒５７元。
內地連鎖眼科醫療機構愛爾眼科（深：３０００１５）被揭發廣西貴港分院院長在手術期間
拳打病患，病患在術後左眼失明，愛爾眼科澄清只是防止病人觸摸眼睛發生感染，情急下用手迅
速錘壓患者，不存在傷害患者的動機和行為。患者曾有誤解，醫生與患者家屬已消除誤會及達成
諒解。愛爾眼科股價升０﹒３％，報１５﹒７７元。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３３３０﹒８７ ＋１﹒０１
上證綜合指數 ２９１８﹒７１ ＋０﹒５７ ３１５９﹒４４
上證Ａ股指數 ３０６０﹒０９ ＋０﹒５７
深證成份指數 ９２５７﹒０９ ＋１﹒０８ ４１６５﹒４３
深圳創業板指數 １８３２﹒６２ ＋１﹒６５
上證Ｂ股指數 ２２５﹒２０ ＋０﹒５３ ０﹒７８
深證Ｂ股指數 １０４５﹒５６ ＋０﹒６７ ０﹒４２
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