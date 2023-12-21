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AH股新聞

21/12/2023 15:08

《Ａ股行情》滬綜指觸２０月新低後回升０﹒６％，成交重返七千億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美股隔晚大幅回吐，中概股行情亦受拖累，滬深股市今早繼續
尋底，滬綜指低開０﹒３５％，報２８９２﹒０２點，是去年１１月以來首次失守二千九，盤中
更低見２８８２﹒０２點，創下２０２２年４月以來新低。不過之後護盤大軍發力，消費、白酒
、地產等板塊轉升，帶動滬指午間收盤倒升，午後升幅進一步擴大，電池、光伏股表現強勁，滬
綜指倒升０﹒５７％收市，報２９１８﹒７１點，守住二千九，深成指挫１﹒０８％，創業板指
更漲１﹒６５％。
　　二千九保衛戰打響，刺激成交重返七千億，兩市成交額７３２５億元（人民幣．下同），較
上個交易日大增１０％。外資今日通過陸股通淨流入１２﹒０３億元，結束連續兩個交易日流出

　
＊美擬加關稅，寧德時代反倒漲＊
　
　　據美媒《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正在考慮對包括部分中國商品提高關稅，以
限制在清潔能源供應鏈中對中國的依賴，並保護本國綠色產業免受中國廉價出口產品的衝擊，有
可能被提高關稅的產品包括電動車、太陽能產品和電動汽車電池組。
　　不過有關Ａ股板塊午後出現報復式上升，例如電動車電池兩大巨頭寧德時代
（深：３００７５０）和比亞迪（深：００２５９４），分別漲４％和２﹒６％，其他概念股方
面，領湃科技（深：３００５３０）飆兩成漲停，世龍實業（深：００２７４８）、悅達投資
（滬：６００８０５）升一成漲停，派能科技（滬：６８８０６３）升６﹒２％，天奈科技
（滬：６８８１１６）升５％。
　　光伏股同樣升勢兇猛，通靈股份（深：３０１１６８）坐火箭飆１９％，金剛光伏
（深：３０００９３）升１２﹒６％，宇邦新材（深：３０１２６６）升１１﹒９％，禾邁股份
（滬：６８８０３２）升１１﹒２％，歐晶科技（深：００１２６９）升一成漲停，龍頭隆基綠
能（滬：６０１０１２）同漲４﹒９％。
　
＊被捲醫療失德風波，愛爾眼科股價未受影響＊
　
　　鴻海集團旗下生產網通、伺服器等產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業兩家子
公司，遭美國政府列入「未經核實清單」，不過受蘋果趕工Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ消息衝擊，工
業富聯（滬：６０１１３８）價仍升０﹒１％，報１４﹒５７元。
　　內地連鎖眼科醫療機構愛爾眼科（深：３０００１５）被揭發廣西貴港分院院長在手術期間
拳打病患，病患在術後左眼失明，愛爾眼科澄清只是防止病人觸摸眼睛發生感染，情急下用手迅
速錘壓患者，不存在傷害患者的動機和行為。患者曾有誤解，醫生與患者家屬已消除誤會及達成
諒解。愛爾眼科股價升０﹒３％，報１５﹒７７元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３３０﹒８７　＋１﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９１８﹒７１　＋０﹒５７　　　　３１５９﹒４４　　
　　上證Ａ股指數　　３０６０﹒０９　＋０﹒５７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９２５７﹒０９　＋１﹒０８　　　　４１６５﹒４３　　
　　深圳創業板指數　１８３２﹒６２　＋１﹒６５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２５﹒２０　　＋０﹒５３　　　　　０﹒７８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４５﹒５６　＋０﹒６７　　　　　０﹒４２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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