《經濟通通訊社２１日專訊》美股隔晚大幅回吐，中概股行情亦受拖累，滬深股市今早繼續

尋底，滬綜指低開０﹒３５％，報２８９２﹒０２點，是去年１１月以來首次失守二千九，盤中

更低見２８８２﹒０２點，創下２０２２年４月以來新低。不過之後護盤大軍發力，消費、白酒

、地產等板塊轉升，帶動滬指午間收盤倒升，午後升幅進一步擴大，電池、光伏股表現強勁，滬

綜指倒升０﹒５７％收市，報２９１８﹒７１點，守住二千九，深成指挫１﹒０８％，創業板指

更漲１﹒６５％。

二千九保衛戰打響，刺激成交重返七千億，兩市成交額７３２５億元（人民幣．下同），較

上個交易日大增１０％。外資今日通過陸股通淨流入１２﹒０３億元，結束連續兩個交易日流出

。



＊美擬加關稅，寧德時代反倒漲＊



據美媒《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正在考慮對包括部分中國商品提高關稅，以

限制在清潔能源供應鏈中對中國的依賴，並保護本國綠色產業免受中國廉價出口產品的衝擊，有

可能被提高關稅的產品包括電動車、太陽能產品和電動汽車電池組。

不過有關Ａ股板塊午後出現報復式上升，例如電動車電池兩大巨頭寧德時代

（深：３００７５０）和比亞迪（深：００２５９４），分別漲４％和２﹒６％，其他概念股方

面，領湃科技（深：３００５３０）飆兩成漲停，世龍實業（深：００２７４８）、悅達投資

（滬：６００８０５）升一成漲停，派能科技（滬：６８８０６３）升６﹒２％，天奈科技

（滬：６８８１１６）升５％。

光伏股同樣升勢兇猛，通靈股份（深：３０１１６８）坐火箭飆１９％，金剛光伏

（深：３０００９３）升１２﹒６％，宇邦新材（深：３０１２６６）升１１﹒９％，禾邁股份

（滬：６８８０３２）升１１﹒２％，歐晶科技（深：００１２６９）升一成漲停，龍頭隆基綠

能（滬：６０１０１２）同漲４﹒９％。



＊被捲醫療失德風波，愛爾眼科股價未受影響＊



鴻海集團旗下生產網通、伺服器等產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業兩家子

公司，遭美國政府列入「未經核實清單」，不過受蘋果趕工Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ消息衝擊，工

業富聯（滬：６０１１３８）價仍升０﹒１％，報１４﹒５７元。

內地連鎖眼科醫療機構愛爾眼科（深：３０００１５）被揭發廣西貴港分院院長在手術期間

拳打病患，病患在術後左眼失明，愛爾眼科澄清只是防止病人觸摸眼睛發生感染，情急下用手迅

速錘壓患者，不存在傷害患者的動機和行為。患者曾有誤解，醫生與患者家屬已消除誤會及達成

諒解。愛爾眼科股價升０﹒３％，報１５﹒７７元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３３３０﹒８７ ＋１﹒０１

上證綜合指數 ２９１８﹒７１ ＋０﹒５７ ３１５９﹒４４

上證Ａ股指數 ３０６０﹒０９ ＋０﹒５７

深證成份指數 ９２５７﹒０９ ＋１﹒０８ ４１６５﹒４３

深圳創業板指數 １８３２﹒６２ ＋１﹒６５

上證Ｂ股指數 ２２５﹒２０ ＋０﹒５３ ０﹒７８

深證Ｂ股指數 １０４５﹒５６ ＋０﹒６７ ０﹒４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

