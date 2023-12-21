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AH股新聞

21/12/2023 15:08

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒５７％，陸股通流入１２億元人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５７％，報３０６０﹒０９點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５０３﹒４７億元，
用１６﹒５３億元或３％，淨流入８億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１２﹒０３億元，結束連續兩個交易日
流出。（ｒｙ）

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