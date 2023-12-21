《經濟通通訊社２１日專訊》外媒引述知情人士消息稱，蘋果公司最近數周在中國全速生產

混合頭顯裝置Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ，目標是明年１月底備貨就緒，以便２月上市。

該知情人士還透露，蘋果於周三向軟件開發人員發送電子郵件，鼓勵他們使用最新工具測試

自家應用程式，並將他們的軟件發送給蘋果尋求反饋意見，從而為Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ「做好

準備」，此舉被視為是Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ即將開賣的跡象之一。

外媒指出，Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ為蘋果迄今所發布最複雜的產品，因為其有定製的組件，

需要在銷售點組裝、裝箱，因此須採用不同於以往的銷售策略與設備。蘋果目前正在裝修零售門

市，為Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ騰出儲存空間及新的演示區域。

蘋概股表現各異，工業富聯（滬：６０１１３８）現價升０﹒３％，北玻股份

（深：００２６１３）漲停，博眾精工（滬：６８８０９７）升７％，智信精密

（深：３０１５１２）挫９％，榮旗科技（深：３０１３６０）跌６％，博杰股份

（深：００２９７５）、智立方（深：３０１３１２）均跌逾３％。（ｒｙ）

