  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/12/2023 09:56

《Ａ股焦點》蘋果在華趕工Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ，工業富聯微升

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外媒引述知情人士消息稱，蘋果公司最近數周在中國全速生產
混合頭顯裝置Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ，目標是明年１月底備貨就緒，以便２月上市。
　　該知情人士還透露，蘋果於周三向軟件開發人員發送電子郵件，鼓勵他們使用最新工具測試
自家應用程式，並將他們的軟件發送給蘋果尋求反饋意見，從而為Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ「做好
準備」，此舉被視為是Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ即將開賣的跡象之一。
　　外媒指出，Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ為蘋果迄今所發布最複雜的產品，因為其有定製的組件，
需要在銷售點組裝、裝箱，因此須採用不同於以往的銷售策略與設備。蘋果目前正在裝修零售門
市，為Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ騰出儲存空間及新的演示區域。
　　蘋概股表現各異，工業富聯（滬：６０１１３８）現價升０﹒３％，北玻股份
（深：００２６１３）漲停，博眾精工（滬：６８８０９７）升７％，智信精密
（深：３０１５１２）挫９％，榮旗科技（深：３０１３６０）跌６％，博杰股份
（深：００２９７５）、智立方（深：３０１３１２）均跌逾３％。（ｒｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金