《經濟通通訊社２１日專訊》在萬達獲得投資人同意對珠海萬達進行再融資後，國際評級公

司惠譽宣布，將萬達集團旗下的商業運營管理企業大連萬達商管和萬達香港的長期外幣發行人評

級從「Ｃ」下調至「ＲＤ」，即「限制性違約」。惠譽表示，鑒於萬達系流動性有限，有關協議

對萬達避免違約是必要的，如果公司按計劃完成珠海萬達上市前再融資，評級可能會提升。

惠譽將萬達商管和萬達香港的長期發行人違約評級（ＩＤＲ）從「ＲＤ」上調至「ＣＣ」，

反映了萬達商業重組後的財務狀況有改善，但違約風險仍非常高。

萬達商管此前宣布與太盟投資集團達成協議，太盟將和其他部分投資者同意再投資珠海萬達

，變相豁免贖回對珠海萬達的投資，延後珠海萬達ＩＰＯ死線。惠譽認為有關安排仍然存在執行

風險，萬達商管仍在尋求其他原ＩＰＯ前投資者的同意，所以萬達商管明年流動性的安全邊際仍

然較低。不過惠譽又指出，在再融資完成後，預計萬達商管將有足夠的流動性來償還剩餘的到期

債券，屆時惠譽可能會考慮採取積極的評級行動。

另外，惠譽指出，萬達商管在明年仍有９０億元（人民幣．下同）的債券到期，２０２５年

及２０２６年分別有４７億元和２７億元的債券到期，預計公司將尋求出售資產和內部現金產生

來償還債務。（ｅｙ）

