《經濟通通訊社２１日專訊》據美媒《華爾街日報》引述知情人士報道，美國正在考慮對包

括部分中國商品提高關稅，以限制在清潔能源供應鏈中對中國的依賴，並保護本國綠色產業免受

中國廉價出口產品的衝擊，有可能被提高關稅的產品包括電動車、太陽能產品和電動汽車電池組

。在報道曝光後，離岸人民幣出現回跌勢頭。



＊考慮降低不具戰略重要性的中國消費品關稅＊



不過報道又指出，美國政府考慮會降低一些被認為不具戰略重要性的中國消費品的關稅。報

道指，白宮和其他機構正就中國產品關稅問題展開討論，希望在明年年初完成對關稅的評估，目

前美國政府未作出決定。

分析指，目前中國電動汽車已經被徵收２５％的關稅，已經有助阻止接受補貼的中國汽車廠

商進入美國市場，所以提高電動車關稅未必對美國消費者產生直接影響，不過有汽車製造商和國

會議員擔心，目前的關稅和美國政府實施的消費者補貼政策可能不足以保護本土市場。

報道認為，美國總統拜登尋求對中國清潔能源商品徵收關稅，亦是在為下屆總統大選鋪路。

有望競逐大選的前總統特朗普曾表示，拜登推動的清潔能源政策最終使中國受益，在特朗普擔任

總統時期的貿易代表萊特希澤亦一直就貿易問題與共和黨議員保持聯絡。（ｅｙ）

