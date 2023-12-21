《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行公布２０２３年第三季度支付體系運行總體情況

。數據顯示，第三季中國支付體系運行平穩，銀行帳戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務

量等總體保持增長。

第三季，支付系統共處理支付業務３３５８﹒８８億筆，金額３１５１﹒３７萬億元（人民

幣．下同），同比分別增長１２﹒５９％和６﹒９７％。

其中，人民銀行清算總中心系統共處理支付業務５４﹒７９億筆，金額２３７９﹒５２萬億

元，同比分別增長０﹒９２％和９﹒５３％。日均處理業務６００１﹒１８萬筆，金額３６﹒６

萬億元。

人民幣跨境支付系統處理業務１７６﹒４３萬筆，金額３３﹒４２萬億元，同比分別增長

４３﹒２３％和 ３１﹒４１％。日均處理業務２﹒７１萬筆，金額５１４１﹒１２億元。

網上支付跨行清算系統處理業務４２﹒３１億筆，同比下降０﹒０３％，金額７４﹒６６萬

億元，同比增長５﹒３８％。日均處理業務４５９９﹒３３萬筆，金額８１１５﹒３４億元。

境內外幣支付系統處理業務１３４﹒４６萬筆，同比增長２﹒８３％，金額５７０７﹒３５

億美元（折合人民幣約為４﹒１０萬億元），同比下降１４﹒６３％。日均處理業務２﹒１０萬

筆，金額８９﹒１８億美元（折合人民幣約為６４０﹒２８億元）。



＊非現金支付業務金額增４％，移動支付金額增１０％＊



第三季，全國銀行共辦理非現金支付業務１４５５﹒２２億筆，金額１３２６﹒１９萬億元

，同比分別增長１４﹒０１％和３﹒９２％。

其中，截至第三季末，全國共開立銀行卡９７﹒２６億張，環比增長１﹒０９％。人均持有

銀行卡６﹒８９張。

第三季，全國共發生銀行卡交易１４２６﹒１９億筆，金額２６０﹒７７萬億元，同比分別

增長１４﹒２７％和 １﹒７４％。

第三季，銀行共處理電子支付業務７７１﹒１１億筆，金額８５８﹒３４萬億元，同比分別

增長２﹒３％和６﹒４％。其中，網上支付業務２４６﹒４２億筆，同比下降８﹒８７％，金額

７０２﹒４萬億元，同比增長６﹒３５％；移動支付業務４８４﹒２９億筆，金額１３７﹒７１

萬億元，同比分別增長１１﹒０９％和１０﹒１％；電話支付業務０﹒５４億筆，金額２﹒２３

萬億元，同比分別下降１５％和１１﹒０６％。

第三季，非銀行支付機構處理網絡支付業務３２６７﹒９４億筆，金額８５﹒７７萬億元，

按可比口徑同比分別增長１５﹒８４％和 ８﹒５％。

截至第三季末，全國共開立銀行帳戶１４３﹒７３億戶，環比增長０﹒６％。（ｓｌ）

