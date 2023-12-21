【ＦＯＣＵＳ】自１０月２７日觸底，錄得史上罕有最快反彈的美股，周三（２０日）尾盤

突然急挫，給華爾街有關標指明年「最牛上看５４００點」的預測當頭澆下一盆冷水。時值一年

將盡，各機構紛紛發表２０２４年預測，當美股展現波動性隨時一觸即發，劍橋金融學教授迪姆

松（Ｅｌｒｏｙ Ｄｉｍｓｏｎ）有關風險的論述不得不提，「Ｒｉｓｋ ｍｅａｎｓ

ｍｏｒｅ ｔｈｉｎｇｓ ｃａｎ ｈａｐｐｅｎ ｔｈａｎ ｗｉｌｌ ｈａｐｐｅｎ（風險

意味著可能發生的事比將要發生的事多）。」



＊牛氣衝天 ＶＳ 尾盤急挫＊



內地頂級投行「年度十大預測」連續兩年近全軍覆沒，盡顯「不確定性」的殘酷，但無礙機

構前仆後繼對來年爭相押注。面對美股此輪最快反彈－－短短３６個交易日，標指、納指分別上

漲１６％、１９％，羅素２０００指數更飆升２４％，資深市場人士Ｅｄ Ｙａｒｄｅｎｉ高呼

標指明年見２０２４年，高盛、德銀緊隨其後上看５１００點，美銀、加拿大皇家銀行則看

５０００點。

ＦＯＭＯ（ｆｅａｒ ｏｆ ｍｉｓｓｉｎｇ ｏｕｔ，害怕錯過）心態下，僅上周五

（１５日），標指ＥＴＦ就錄得２０８億美元淨流入，刷新單日紀錄，Ｆｅａｒ＆Ｇｒｅｅｄ

Ｉｎｄｅｘ亦近半年來首次觸及８０的「極度貪婪」水平。

隔夜美股調整，是轉勢還是獲利了結，又或者是對沖基金平倉，市場各有解讀。但正如迪姆

松所言，風險的產生，正正來自可能結果的多樣性。換言之，當人們堅信Ａ大概率將發生，但實

際發生的往往是Ｂ，所謂「預測」或從來只是人類的一廂情願。



＊超級預測員、蓋茨看明年＊



盡管如此，從國家、機構到名人，仍爭相對來年發表高見。標榜「早些看見未來（Ｓｅｅ

ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ ｓｏｏｎｅｒ）」的預測公司Ｇｏｏｄ Ｊｕｄｇｍｅｎｔ，招募全球

多個「專業超級預測員（各領域精英

）」作出以下預測：關於美國大選，民主黨有６３％機會贏得選舉人票及公眾票；關於英國大選

，工黨有７５％機會贏得多數議席；關於俄烏戰爭，９１％機會雙方不會在明年１０月前宣布休

戰協議；關於中國經濟，明年ＧＤＰ有５６％的機會增速超４﹒５％。

而在微軟創始人比爾蓋茨看來，２０２４年將是選舉投票人數創紀錄的一年，近６０個國

家、４０億人口將舉行總統、州長、議員選舉，而此將塑造氣候變化、公共衛生的未來。

他並預測，在２０２４年，人們將看到大量新技術進入市場，即使其中任何一項都無法得到

廣泛應用，但注定將為未來十年大規模的技術繁榮奠定基礎。關於人工智能，他預計如美國這樣

的高收入國家，距離普通大眾廣泛使用ＡＩ還有１８至２４個月的時間。



＊未來只是可能性，難量化＊



不過，上述６３％、７５％、９１％、５６％種種機率預測，在有「價值投資大師」之稱的

橡樹資本創始人馬克斯（Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ）看來，不過是「用於交流」的數字，因為

未來只是一種可能性，無法量化、無法建模，故此無法衡量某事發生的機率。

正因為此，他不太看重宏觀預測，亦不關注短期市場波動，而是在意十年後賺多少。就

２０２４年投資環境，他表示，過去１３年最有效的投資策略，未來數年可能都未必再跑贏；生

活在不確定的年代，投資者正正要學會跟不確定打交道，與風險共存。

