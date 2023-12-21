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AH股新聞

21/12/2023 07:53

《國企紅籌》中國銀河（０６８８１）提名劉力為獨董候選人

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，昨天董
事會審議通過關於提名劉力為獨立非執行董事候選人的議案。該議案需提交臨時股東大會審議批
准。
　　該集團指，劉力擔任中國冶金科工股份獨立非執行董事及中國信達資產管理外部監事。獨立
非執行董事將在該集團領取每年１５萬元人民幣董事袍金等。（ｗｈ）

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