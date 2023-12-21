《經濟通通訊社２１日專訊》山高新能源（０１２５０）公布，以總合作資金為７﹒３億元
（人民幣．下同）向晶科電力（滬：６０１７７８）收購持有風電站項目的橫峰縣伏貳電力全部
股權及承債清償。
該集團指，收購位於新疆烏魯木齊達阪城區達阪城風區中部的晶步達阪城１００兆瓦風電項
目風電站，今年上半年虧損２３８萬元。該集團指，收購以擴大於風電行業的業務組合，並使該
公司及風電行業的前景可能帶來積極盈利貢獻。（ｗｈ）
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21/12/2023 07:53
《國企紅籌》山高新能源（０１２５０）７﹒３億人幣購風電站項目
《經濟通通訊社２１日專訊》山高新能源（０１２５０）公布，以總合作資金為７﹒３億元
（人民幣．下同）向晶科電力（滬：６０１７７８）收購持有風電站項目的橫峰縣伏貳電力全部
股權及承債清償。
該集團指，收購位於新疆烏魯木齊達阪城區達阪城風區中部的晶步達阪城１００兆瓦風電項
目風電站，今年上半年虧損２３８萬元。該集團指，收購以擴大於風電行業的業務組合，並使該
公司及風電行業的前景可能帶來積極盈利貢獻。（ｗｈ）
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