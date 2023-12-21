《經濟通通訊社２１日專訊》山高新能源（０１２５０）公布，以總合作資金為７﹒３億元

（人民幣．下同）向晶科電力（滬：６０１７７８）收購持有風電站項目的橫峰縣伏貳電力全部

股權及承債清償。

該集團指，收購位於新疆烏魯木齊達阪城區達阪城風區中部的晶步達阪城１００兆瓦風電項

目風電站，今年上半年虧損２３８萬元。該集團指，收購以擴大於風電行業的業務組合，並使該

公司及風電行業的前景可能帶來積極盈利貢獻。（ｗｈ）

