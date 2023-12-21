《經濟通通訊社２１日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，收到股

東上海政本函件，上海政本所持１２８０萬股被司法標記，佔約１﹒５７％股權。有關司法標記

涉及上海政本的合同糾紛。

該集團指，上海政本及一致行動人士共持約５﹒２４％股權，累計被司法凍結╱司法標記股

份佔約３﹒７９％股權，而上海政本並非控股股東，有關上海政本所持股份被司法凍結╱司法標

記事項不會對該集團日常經營與管理造成影響。（ｗｈ）

