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AH股新聞

21/12/2023 07:53

《國企紅籌》上海復旦（１３８５）股東上政逾１％股權遭司法標記

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，收到股
東上海政本函件，上海政本所持１２８０萬股被司法標記，佔約１﹒５７％股權。有關司法標記
涉及上海政本的合同糾紛。
　　該集團指，上海政本及一致行動人士共持約５﹒２４％股權，累計被司法凍結╱司法標記股
份佔約３﹒７９％股權，而上海政本並非控股股東，有關上海政本所持股份被司法凍結╱司法標
記事項不會對該集團日常經營與管理造成影響。（ｗｈ）

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