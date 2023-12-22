《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３３日北京專電》中國工信部召開全國工業和信息化工作會

議，強調明年要全力促進工業經濟平穩增長，抓好穩增長政策落地見效，深化原材料、消費品「

三品」行動，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。

工信部稱，明年要全面實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，統籌推進關鍵核心技術攻關

工程、產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程。



＊啟動智能網聯汽車准入和上路通行試點＊



會議指出，要加快培育新興產業，啟動智能網聯汽車准入和上路通行試點，推進北斗規模應

用和衛星互聯網發展。出台未來產業發展行動計劃，瞄準人形機器人、量子信息等產業，著力突

破關鍵技術、培育重點產品、拓展場景應用。深入推進產業基礎再造。在重點領域布局一批產業

基礎共性技術中心，重點發展一批市場急需的基礎零部件和關鍵材料，加快新型元器件產業化應

用，加快突破石化、船舶、航空等重點行業工業軟件，推廣應用一批先進綠色基礎製造工藝。繼

續實施製造業創新中心建設工程，做優做強部重點實驗室。



＊推進５Ｇ、千兆光網規模部署，加強６Ｇ預研＊



同時，推進５Ｇ、千兆光網規模部署，加快布局智能算力設施，加強６Ｇ預研。支持新能源

汽車換電模式發展，抓好公共領域車輛全面電動化先行區試點。

會議還稱，要促進中小企業高質量發展，實施一批普惠性幫扶政策，多渠道支持專精特新企

業創新發展，深入開展中小企業數字化轉型城市試點和「三賦」專項行動。

會議認為，２０２３年，中國工業經濟呈現回升向好態勢。預計全年，工業增加值同比增長

４﹒３％以上，製造業增加值佔ＧＤＰ比重基本穩定，總體規模連續１４年保持全球第一。

