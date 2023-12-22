《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人民銀行行長潘功勝主持召開經濟金融形

勢專家座談會，研究當前經濟金融形勢，並聽取相關意見建議。潘功勝表示，充分吸收各位專家

的意見建議，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標

相匹配，保持信貸合理增長、節奏平穩、結構優化，為經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環

境。

會上發言專家包括李揚、張曉慧、王小魯、白重恩、管濤、彭文生等，人行引述專家認為，

今年以來，一系列擴大內需、提振信心、防控風險的政策舉措相繼出台，政策效果逐步顯現，金

融支持實體經濟力度穩固，經濟總體回升向好；與會專家就如何解決好經濟金融運行中的問題，

防範化解潛在風險，平衡內外均衡，以及加強宏觀政策協調等方面提出了意見建議。

潘功勝表示，各位專家的意見十分重要。在外部不確定性增多背景下，中國外匯市場韌性明

顯增強，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。人行促進民營經濟做大做優做強，提高科

技創新、民營小微、先進製造、綠色發展等領域的貸款增量和佔比，金融服務實體經濟質效不斷

提升。

