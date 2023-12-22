《經濟通通訊社２２日專訊》中國商務部發布，１至１１月，中國實際使用外資金額

１０４０３﹒３億元人民幣，同比下降１０﹒０％。就外資規模的波動，據《上海證券報》報道

，權威專家認為有六大方面原因。首先是全球跨國投資低迷。聯合國貿發會議（ＵＮＣＴＡＤ）

報告顯示，受俄烏沖突、食品和能源價格高企、債務壓力攀升、金融領域動蕩等因素影響，世界

經濟增速放緩，外需不振。２０２２年全球跨國直接投資規模同比下降１２﹒４％至１﹒３萬億

美元，僅為歷史高點的約六成，２０２３年仍面臨較大下行壓力。



＊地緣政治風險顯著上升，疫情造成的影響尚未消退＊



第二，地緣政治風險顯著上升，一些國家推動產業和資金回流，出台涉華投資限制措施。比

如美國發布對外投資審查行政令，限制美公司在半導體、人工智能、量子計算等領域對華投資；

在美游說下，歐盟發布《經濟安全戰略》，日本出台經濟安全保障推進法，相繼加嚴對外投資審

查，嚴防關鍵領域資本、技術、知識產權外流。發達國家和新興經濟體紛紛出台大力度優惠政策

，招商引資國際競爭愈加激烈。據ＵＮＣＴＡＤ統計，２０２２年各國出台的投資激勵政策多達

１０２項，同比增加５０％以上。

第三，疫情造成的衝擊和影響尚未消退。疫情阻斷了線下考察交流，造成跨國公司對中國實

際情況缺乏了解，甚至存在一定程度的誤解誤讀，影響了投資決策。今年以來，新設外資企業數

量增長較快，但外商投資特別是綠地投資會有一個較長的過程，其間外資一般按項目建設進度陸

續到資，數據波動是正常的。



＊外資增速早已放緩，勞動密集型產業引資減少＊



第四，隨著外資規模增長至高位，外資增速早已放緩。改革開放初期，中國缺少資金，本土

企業也相對弱小，海外資本大規模流入中國，外資增長較快。２０００年之前，外資規模年均增

幅超過２０％。２０００年至２０１０年，增速依然較快，但隨著基數增大，年均增幅已放緩至

１０％左右。２０１１年至２０２２年，基本進入了平緩增長的時期，年均增速只有３﹒９％。

經過改革開放４０多年發展，中國吸引外資規模已達到較高水平，連續６年位居世界第二。

２０２２年１至１１月，中國實際使用外資規模達到１１５６０﹒９億元人民幣，為歷史同期最

高水平。今年１至１１月吸引外資規模雖出現同比下降，但仍是歷史高位。

第五，隨著中國產業升級，勞動密集型產業引資減少。隨著國內發展階段變化，勞動力成本

上升，低成本優勢弱化，一些勞動密集型產業因比較優勢變化發生梯度轉移，這是經濟因素決定

的，也是正常的。近年來，韓國三星電子陸續關閉在華手機、電腦、電視工廠，將產能轉向越南

、印度等國，不過同時加快晶片、ＯＬＥＤ顯示屏、新能源電池等高技術產業在華布局，高技術

產業佔其在華總投資比重由５０％提高到８０％。

第六，隨著中國本土企業技術水平的提升，市場競爭越來越激烈。近些年，家用電器、通訊

設備、工程機械等多個領域，都有國外公司迫於競爭壓力退出中國市場的案例。面對激烈的市場

競爭，一些公司出於風險考量，投資決策可能會很慎重。（ｅｗ）

