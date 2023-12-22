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AH股新聞

22/12/2023 14:20

《駐京專電》國安部陳一新：明年將加強反分裂、反間諜工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家安全部發文稱，國安部部長陳一新在
主持召開地方廳局官員座談研討會時指出，根據黨中央新要求和形勢新特點，要深入開展反顛覆
、反分裂、反恐怖、反間諜等重大現實鬥爭。加強統籌協調，優化機構組織，減少行政機關化、
倡導垂管扁平化、增強工作實戰化。研究「強管理」之策，優化垂管體制「頂層設計」，提升現
代化管理水平。

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