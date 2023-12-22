《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家安全部發文稱，國安部部長陳一新在
主持召開地方廳局官員座談研討會時指出，根據黨中央新要求和形勢新特點，要深入開展反顛覆
、反分裂、反恐怖、反間諜等重大現實鬥爭。加強統籌協調，優化機構組織，減少行政機關化、
倡導垂管扁平化、增強工作實戰化。研究「強管理」之策，優化垂管體制「頂層設計」，提升現
代化管理水平。
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
22/12/2023 14:20
《駐京專電》國安部陳一新：明年將加強反分裂、反間諜工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家安全部發文稱，國安部部長陳一新在
主持召開地方廳局官員座談研討會時指出，根據黨中央新要求和形勢新特點，要深入開展反顛覆
、反分裂、反恐怖、反間諜等重大現實鬥爭。加強統籌協調，優化機構組織，減少行政機關化、
倡導垂管扁平化、增強工作實戰化。研究「強管理」之策，優化垂管體制「頂層設計」，提升現
代化管理水平。
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
上一篇新聞︰22/12/2023 14:29 《中國監管》心動公司稱不靠首充返利等招徠會配合新規，股價仍插
下一篇新聞︰22/12/2023 14:03 《Ａ股焦點》愷英網絡跌停，暫無法評估網遊新規擬充值設限的影響
22/12/2023 14:35 《中國監管》新規引遊戲圈巨震，限制充值未標明對象需釐清
22/12/2023 14:34 《中國要聞》完美世界《一拳超人》等４０款進口網絡遊戲獲批版號
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰