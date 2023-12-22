《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》中國船舶集團公布，截至目前，集團旗下

上海三大船企－－江南造船集團、滬東中華造船集團和上海外高橋造船公司今年已完工交船達

５８艘，新接訂單達７５艘、累計手持訂單超２１０艘，同比分別增長２０％、４％和１５％。

均提前超額完成年度生產經營任務。

