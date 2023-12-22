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AH股新聞

22/12/2023 17:23

《駐滬專電》上海三大船企提前超額完成２０２３年生產經營任務

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》中國船舶集團公布，截至目前，集團旗下
上海三大船企－－江南造船集團、滬東中華造船集團和上海外高橋造船公司今年已完工交船達
５８艘，新接訂單達７５艘、累計手持訂單超２１０艘，同比分別增長２０％、４％和１５％。
均提前超額完成年度生產經營任務。

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