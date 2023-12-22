《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



２０２３資本市場回眸：夯基壘台築實根本

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回眸２０２３，資本市場改革砥礪前行，制度加快完善，開放穩步擴大，補齊短板、築牢根基、

著眼長遠的事情在有條不紊地推進。



中國製造綠色低碳轉型樣本

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自２００５年「兩山理念」誕生以來，浙江湖州從「賣石頭」到「賣風景」，再到以「雙碳」領

跑者之姿引領綠色發展，走出了一條「生態經濟化」和「經濟生態化」並舉的新路，開闢了高質

量發展新路徑。



前１１個月中國吸收外資１﹒０４萬億元

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商務部２１日發布的數據顯示，１－１１月，中國新設立外商投資企業４﹒８萬家，同比增長

３６﹒２％；實際使用外資金額１０４０３﹒３億元人民幣，同比下降１０％。





《上海證券報》



加減、保壓、鬆緊：積極財政政策有力有效

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２０２３年，積極財政政策在經濟穩增長中擔當了重要角色。大規模減稅降費、加快支出進度、

防範化解地方債務風險??政策加減有力，保壓有效，松緊有度，合力推動經濟總體回升向好。



將全面實施製造業重點產業鏈高質量發展行動

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在１２月２１日舉行的全國工業和信息化工作會議上，工信部表示，２０２４年將全面實施製造

業重點產業鏈高質量發展行動。



首創證券畢勁松：提升券商一體化協同能力

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首創證券黨委書記、總經理畢勁松日前接受專訪表示，中國財富管理市場長期向好的態勢並未改

變，未來發展空間廣闊。提升券商一體化協同能力，有利於證券公司在與其他機構的長期競合關

係中形成差異化定位，更好把握資產管理業務發展機遇期。





《證券時報》



多家國有大行再度調降存款利率

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時隔三個多月，國有大行存款利率再迎調降。１２月２２日起，多家國有大行再次下調存款掛牌

利率，不同期限的定期存款及大額存單利率下調幅度不等，存款期限涵蓋一年期到五年期。



寒冬讓浙江平湖羽絨服更紅火

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今年，羽絨服相關話題頻頻火上熱搜，而在中國最大的羽絨服貨源基地浙江省平湖市，迎來一年

最繁忙的時期。近年來，平湖羽絨服異軍突起，呈爆發式增長。雖然平湖並不生產羽絨，但羽絨

服年出貨量超２億件，年銷售規模超４００億元人民幣。



險企財報範式參差各異，信披清晰度仍待提升

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今年１月１日實施的《國際財務報告准則第１７號－－保險合同》（ＩＦＲＳ１７），致力於讓

保險公司財報更符合其經營實質，提高透明度。新會計准則實施後，從今年上市公司披露的季報

、半年報信息來看，各家財報格式差異較大，信息披露的質量參差不齊，無論是及時性、完整性

和一致性，均有待提升。（ｌｃ）

