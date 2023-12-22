《鍾之日記》１２月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬深股市今早開市後表現反覆，滬綜指先是下跌，其後多個工業板塊及保險股拉漲，Ａ場午

收前見升勢，不過正當投資者準備慶祝冬至之際，國家新聞出版署公布網絡遊戲管理新規草案，

擬大幅度收緊遊戲監管，重拳之下遊戲股連帶文娛板塊集體下挫，拖累Ａ股午後重返跌勢，滬綜

指全日收跌０﹒１３％，報２９１９﹒２９點，午後低見２９０６﹒６４點，逼近穿二千九關口

；深市表現更差，深成指跌０﹒３９％，創業板指跌０﹒３７％。

下周一至二（２５至２６日）陸股通暫停交易，加上今日冬至，不過恐慌情緒推高交投，兩

市全日成交７７９４億元人民幣，按日增６﹒４％。



＊港股愈跌愈深，科指今年新低＊



監管對內地遊戲產業的重錘，對內地大型科網股紮堆上市的港股更為震撼。在騰訊

（００７００）、網易（０９９９９）重創之下，恒指愈跌愈深，盤中曾插３４９點低見

１６２７１，最終收跌２８０點或１﹒７％，報１６３４０，主板成交近１４１２億元。科指急

插１６２點或４﹒４％，報３５４８，更創今年收市新低。



＊阻止土豪玩法，手遊界很慌＊



中國近年來僅有限度發放遊戲版號，已令不少內地遊戲廠商「餓死」，整個產業進入寒冬，

裁員潮此起彼伏，如今存量的手機遊戲再遭一記悶棍，面臨愈縮愈緊的監管緊箍咒。國家新聞出

版署就《網絡遊戲管理辦法》向社會公開徵求意見，規定網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值

、連續充值等誘導性獎勵，還需要設置用戶充值限額，同時不得向用戶提供網絡遊戲幣兌換法定

貨幣的服務，也要禁止未成年人對網絡遊戲直播進行打賞。

草案中最具殺傷力的，當屬要對所有用戶充值限額，而不僅僅限於未成年人群體。在網絡遊

戲世界中，有一定比例的玩家為了要稱王，不惜大量課金養肥遊戲角色，成為「人民幣戰士」，

享受被其他玩家膜拜的快感，也有玩家為了把遊戲角色的皮膚和衣服集齊，願意花費大量金錢縮

短收集流程，實際上很多遊戲都是靠這類不差錢的玩家養活的。但當用戶充值被設置上限後，遊

戲玩家不能再通過「砸錢」稱霸，「土豪玩家」不再出現，很多遊戲面臨生存危機，長遠來說資

金也不會再熱衷投資遊戲產業，對目前的產業生態而言可能是個巨大的打擊。

遊戲股龍頭網易及騰訊應聲下挫。騰訊全日大跌１２﹒３％，報２７４元，創一年新低，成

交居首達４０５﹒７２億元。至於遊戲業務佔比更重的網易，股價表現更慘，全日急瀉

２４﹒６％，蒸發年初以來升幅，為今日表現最差藍籌。





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