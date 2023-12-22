《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》最近上海多名新能源車主在續購車險時遇

到阻礙，有的直接被拒保，有的則被保險公司要求增加價格不菲的附加險，否則免談。

上海本地媒體引述多家保險公司的客服明確表示，新能源車險業務虧損嚴重，所以才會變相

漲價或者直接拒保。

有威馬新能源車車主表示，他之前一直在三星財險投保，已經三年了。今年打算再度續保時

，卻被三星財險無緣無故地拒保了。對此，三星財險公司的客服人員表示：「因為這個車型我們

公司不讓做了，核保有限制。」

記者詢問太平洋保險，同樣收到的回覆是，因為車型被管控，無法投保。

另一名奇瑞電動車車主駱先生也反映稱，自己五年前購買的新能源車，之前都在人壽車險投

保，今年對方卻表示「如果不買座位險，就保不了」。

保險公司稱，由於該新能源車已經到第五年了，車損比不成正比，所以不能購買。續保一定

要加附加險、座位險或者其它的保險。



＊新能源車的保險理賠成本會更高＊



新能源車續保困難，主要是因為其理賠成本較高。平安車險電話客服表示：「燃油車發生碰

擦，單獨的零部件該多少錢就多少錢；新能源碰擦，往往不止壞一個零部件，而是整體都壞，因

此金額會更高。新能源車險板塊都不賺錢，全部虧錢，能不做就不做。」

除了理賠成本偏高以外，不少車主開著非營運的新能源私家車，卻違規註冊成了網約車從事

非法營運，同時又要反過來按照私家車的保費標準來投保。這種情況也會被保險公司拒保。

